Trump y Rubio investigan una posible fuga en un laboratorio ruso que trabajaba sobre la peste neumónica

La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste en Siberia que obligó a la cuarentena de cientos de personas despertó preocupación fuera de Rusia. Aunque las autoridades rusas aseguran que la situación está controlada y que hasta ahora no se detectaron casos entre los contactos de la fallecida, el episodio abrió dudas y Donald Trump ofreció la ayuda de Estados Unidos.

Donald Trump ofreció ayuda a Rusia ante la emergencia

Trump afirmó el lunes que Washington está dispuesto a ayudar a Rusia luego de que una trabajadora de un instituto de investigación de la peste en Siberia enfermara y muriera en circunstancias que todavía no fueron determinadas.

El caso llevó a las autoridades locales a poner en cuarentena a cientos de personas mientras se realizaban controles para establecer qué había ocurrido.

Según informó Reuters, Trump habló del episodio antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Nebraska y calificó la situación como un “gran problema para Rusia”. El mandatario también expresó preocupación por la enfermedad y sostuvo que EE.UU. colaboraría si fuera necesario.

“Bueno, odio ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad terrible”, dijo Trump ante los periodistas. Luego agregó que EE.UU. haría lo posible para asistir a Rusia: “Ayudaremos. Cualquiera que tenga ese tipo de problema, siempre estamos dispuestos a ayudar”.

Los elementos conocidos hasta ahora son:

Una trabajadora de 28 años de un instituto de investigación de la peste en Siberia murió el viernes.

murió el viernes. La mujer falleció por una neumonía cuyo origen todavía no fue establecido.

por una neumonía cuyo origen todavía no fue establecido. Las autoridades pusieron bajo cuarentena a alrededor de 200 personas como medida preventiva.

a alrededor de 200 personas como medida preventiva. Una autoridad local indicó que el 60% de las personas sometidas a cuarentena ya había sido liberado.

Cuarentena y peste: Marco Rubio pidió más información a Rusia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aumentó el martes la presión para que Moscú entregue información adicional sobre la muerte de la trabajadora. El funcionario sostuvo que Washington sigue el caso de manera estrecha y que necesita conocer más detalles antes de determinar si será necesario intervenir.

De acuerdo con Reuters, Rubio habló ante periodistas durante una visita a Islandia y señaló que considera que Rusia tiene la responsabilidad de brindar más información al resto del mundo.

Donald Trump calificó el suceso como un "gran problema para Rusia" y una enfermedad terrible BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Rubio explicó que EE.UU. dispone de recursos que podrían utilizarse para ayudar a Rusia si finalmente se determina que el episodio es más grave de lo que las autoridades reconocieron hasta ahora. Sin embargo, remarcó que la Casa Blanca necesita contar con más información antes de actuar.

Rusia niega nuevos casos de peste entre los contactos

Las autoridades sanitarias rusas sostienen que, hasta el momento, no existe evidencia de que la peste se haya transmitido entre las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fallecida.

El presidente Donald Trump ofreció la ayuda de Estados Unidos a Rusia tras la muerte de una trabajadora en un instituto de investigación de la peste en Siberia AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis, Archivo

Según informó Reuters a partir de declaraciones de Rospotrebnadzor, ningún caso de peste fue detectado entre los contactos de la mujer. El organismo sanitario también indicó que no se registraron enfermedades infecciosas entre los trabajadores del mismo instituto durante los diez días anteriores.

Las autoridades rusas señalaron además que los análisis realizados fueron amplios y que no identificaron en el cuerpo de la fallecida microorganismos vinculados con las actividades que desarrollaba en el instituto de investigación.

La situación también llevó a aplicar medidas preventivas en un hospital de la zona de Shelekhov, cerca de Irkutsk. Allí fueron aisladas personas como precaución mientras se realizaban controles sanitarios.