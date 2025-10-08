Último deseo de Jane Goodall: mandar a Trump, Musk, Putin, Xi y Netanyahu al espacio

En una entrevista póstuma difundida en Netflix, Jane Goodall, fallecida la semana pasada a los 91 años, afirmó que con gusto enviaría a Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu fuera del planeta en un cohete de SpaceX.

Fragmentos del programa "Últimas Palabras Famosas" se han vuelto virales con decenas de millones de visualizaciones, generando elogios, pero también críticas hacia la legendaria primatóloga. Incluso se generó debate sobre si las imágenes eran reales o generadas por inteligencia artificial.

Netflix afirmó que filmó la entrevista en marzo bajo el entendido de que no se publicaría hasta después de su muerte. "¿Hay gente que no te cae bien?", le preguntó el presentador Brad Falchuk a Goodall, quien comenzó la entrevista bebiendo un vaso de whisky, su ritual previo a la charla para mantener la voz ágil.

"Por supuesto, hay gente que no me gusta, y me gustaría subirlos a una de las naves espaciales de Musk y enviarlos a todos al planeta que seguro que va a descubrir", respondió.

Musk, la persona más rica del mundo, se ha propuesto colonizar Marte y convertir a la humanidad en una "especie multiplanetaria".

Goodall añadió que Musk sería "el anfitrión" y advirtió: "Y ya se imaginarán a quién subiría a esa nave espacial".

"Junto con Musk estarían Trump y algunos de sus verdaderos seguidores, y luego pondría a Putin, y al presidente Xi; sin duda, a Netanyahu, y a su gobierno de extrema derecha. Los subiría a todos a esa nave y los enviaría al espacio", afirmó.

Luego la conversación derivó hacia los chimpancés y su agresividad, uno de los temas centrales de su investigación.

Goodall cerró la entrevista con un mensaje de esperanza y una advertencia para quienes dañan a la "Madre Naturaleza". "Si quieren salvar lo que aún es hermoso en este mundo, si quieren salvar el planeta para las generaciones futuras (...), entonces piensen en las acciones que realizan cada día", dijo.

