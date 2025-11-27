Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 27 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 27 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 27 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a ocho kilómetros de la localidad de Gilroy, California, con 4 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Gilroy, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 42 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 10.54 UTC (01.54 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 10.54 UTC (01.54 hs en ). Ubicación: 97 kilómetros al noroeste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 09.29 UTC (00.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 09.29 UTC (00.29 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 02.44 UTC (22.44 hs del 26 de noviembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 02.44 UTC (22.44 hs del 26 de noviembre en ). Ubicación: 28 kilómetros al sureste de Carlin, Nevada . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 01.30 UTC (17.30 hs del 26 de noviembre en Carson City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 01.30 UTC (17.30 hs del 26 de noviembre en ). Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de Indios, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 00.52 UTC (20.52 hs del 26 de noviembre en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 00.52 UTC (20.52 hs del 26 de noviembre en ). Ubicación: 22 kilómetros al norte de Stanton, Texas . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 00.14 UTC (18.14 hs del 26 de noviembre en Austin ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 00.14 UTC (18.14 hs del 26 de noviembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de La Parguera, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 22.27 UTC (18.27 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 22.27 UTC (18.27 hs en ). Ubicación: 25 kilómetros al suroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 21.29 UTC (12.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 21.29 UTC (12.29 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al suroeste de Garden City, Texas . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 17.01 UTC (11.01 hs en Austin ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 17.01 UTC (11.01 hs en ). Ubicación: 78 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 16.50 UTC (07.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 16.50 UTC (07.50 hs en ). Ubicación: 25 kilómetros al noreste de Hala‘ula, Hawái . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.24 UTC (04.24 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.24 UTC (04.24 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al este de Gilroy, California . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.20 UTC (06.20 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.20 UTC (06.20 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al este de Gilroy, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.18 UTC (06.18 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.18 UTC (06.18 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al este de Gilroy, California. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 26 de noviembre a las 14.16 UTC (06.16 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.