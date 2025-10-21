Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 21 de octubre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 21 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 21 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de diez sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 2,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Anderson Springs, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de octubre a las 12.19 UTC (05.19 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de octubre a las 12.19 UTC (05.19 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Glacier View, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de octubre a las 08.12 UTC (00.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de octubre a las 08.12 UTC (00.12 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 21 de octubre a las 07.39 UTC (03.39 hs en San Juan ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 21 de octubre a las 07.39 UTC (03.39 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al suroeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de octubre a las 01.52 UTC (18.52 hs del 20 de octubre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de octubre a las 01.52 UTC (18.52 hs del 20 de octubre en ). Ubicación: 3 kilómetros al noroeste de The Geysers, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de octubre a las 00.24 UTC (17.24 hs del 20 de octubre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de octubre a las 00.24 UTC (17.24 hs del 20 de octubre en ). Ubicación: sur de Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de octubre a las 23.52 UTC (15.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de octubre a las 23.52 UTC (15.52 hs en ). Ubicación: 71 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 5,0. Fecha y hora: 20 de octubre a las 18.45 UTC (10.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 5,0. Fecha y hora: 20 de octubre a las 18.45 UTC (10.45 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Salcha, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de octubre a las 13.45 UTC (05.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de octubre a las 13.45 UTC (05.45 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Westbrook, Texas. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de octubre a las 12.27 UTC (07.27 hs en Austin).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.