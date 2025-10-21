LA NACION

Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 21 de octubre de 2025

La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de diez sismos en América del Norte y el Caribe

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Reporte oficial de los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas
Reporte oficial de los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horasFreepik

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 21 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 21 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas
Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horasUSGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de diez sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 2,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, California
Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, CaliforniaUSGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

  • Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Anderson Springs, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de octubre a las 12.19 UTC (05.19 hs en Sacramento).
  • Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Glacier View, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de octubre a las 08.12 UTC (00.12 hs en Juneau).
  • Ubicación: 58 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 21 de octubre a las 07.39 UTC (03.39 hs en San Juan).
  • Ubicación: 13 kilómetros al suroeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de octubre a las 01.52 UTC (18.52 hs del 20 de octubre en Sacramento).
  • Ubicación: 3 kilómetros al noroeste de The Geysers, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de octubre a las 00.24 UTC (17.24 hs del 20 de octubre en Sacramento).
  • Ubicación: sur de Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 20 de octubre a las 23.52 UTC (15.52 hs en Juneau).
  • Ubicación: 71 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 5,0. Fecha y hora: 20 de octubre a las 18.45 UTC (10.45 hs en Juneau).
  • Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Salcha, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de octubre a las 13.45 UTC (05.45 hs en Juneau).
  • Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Westbrook, Texas. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 20 de octubre a las 12.27 UTC (07.27 hs en Austin).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región
En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la regiónTravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Se quedó sin hogar, tiene seis hijos y construyó su propio negocio en Florida
    1

    Tiene seis hijos y pasó de no tener vivienda a construir su propio negocio en Florida

  2. Decidió retirarse en Guatemala; recibe solo una parte de su pensión, pero dice que vale la pena
    2

    Renunció al sueño americano y se retiró en Guatemala con media pensión: “Está funcionando”

  3. Brandon Johnson informó que demandó a Trump: “Cada centavo robado será devuelto”
    3

    Brandon Johnson informó que Chicago demandó a Donald Trump: “Cada centavo robado será devuelto”

  4. La estrategia silenciosa del alcalde de Houston para proteger a los migrantes y enfrentar a Trump
    4

    La estrategia del alcalde de Houston para proteger a los migrantes y enfrentar a Trump: elogiado por Greg Abbott

Cargando banners ...