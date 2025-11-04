Último temblor en Estados Unidos hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 4 de noviembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 4 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 4 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de seis sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales dos se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 15 kilómetros de la localidad de Covelo, California, con 2,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Covelo, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 40 kilómetros al sur de Kotzebue, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 06.26 UTC (21.26 hs del 3 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 4 de noviembre a las 06.26 UTC (21.26 hs del 3 de noviembre en ). Ubicación: 53 kilómetros al este de Wiseman, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 23.57 UTC (14.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 23.57 UTC (14.57 hs en ). Ubicación: 24 kilómetros al sur de Covelo, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 22.18 UTC (14.18 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 22.18 UTC (14.18 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 19.38 UTC (12.38 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 19.38 UTC (12.38 hs en ). Ubicación: 0 kilómetros al sur de San Sebastián, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 15.30 UTC (11.30 hs en San Juan).

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.