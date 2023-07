Un expasajero del Titán dijo que cuando viajó le explicaron cómo se sentiría una implosión: “Como una lata de gaseosa”

escuchar

Un hombre que viajó en el sumergible Titán en un viaje antes de que este desapareciera en el mar con cinco pasajeros, compartió que durante su expedición le explicaron varias formas en las que el vehículo podría implosionar. Según contó, el personal de OceanGate, empresa a cargo de las operaciones, utilizó varias analogías y ejemplos para mostrarles a los pasajeros cómo la presión del agua destruiría el sumergible en cuestión de segundos.

Antes de jubilarse en 2021, Bill Price, un hombre que dirigía un negocio de viajes en California, decidió comprar un pasaje para bajar a los restos del Titanic. Según detalló para The New York Times, le explicaron “de una manera macabra” los riesgos que implicaba sumergirse a miles de metros de profundidad en el océano.

Los expertos trataron de ilustrarles a él y a sus compañeros de inmersión una implosión con varios ejemplos, entre ellos el de una lata de gaseosa aplastada por un mazo. También les hicieron saber que si el sumergible tenía ese fin, sería por un peso parecido al de un elefante parado sobre un pie con 100 elefantes encima.

Así es como se vería una lata aplastada, como se vería el sumergible de OceanGate en caso de explotar Freepik

Por otro lado, Price mencionó que su primer viaje fue cancelado, dado que hubo problemas con el sistema de propulsión del submarino. Aun así, realizaron la inmersión al día siguiente y pudo bajar a las profundidades para ver el barco hundido. “Experimentamos algunos de los peores escenarios y lo superamos. Mi pensamiento fue: ‘podemos hacer esto’”, explicó sobre su experiencia.

Las advertencias de seguridad que tenía Titán

Antes de que ocurriera el fatal accidente y que se cumplieran las predicciones hechas por ellos mismos sobre cómo sería una implosión, algunos expertos le hicieron advertencias a Stockton Rush, CEO y cofundador de OceanGate que también falleció en el último viaje. Le explicaron que el sumergible Titán no tenía condiciones para hacer inmersiones turísticas seguras.

En correos electrónicos a los que BBC tuvo acceso se dio a conocer que uno de ellos fue de Rob McCallum, especialista en exploración de aguas profundas, quien le sugirió que esperara a que el sumergible fuera clasificado por un organismo independiente: “Creo que potencialmente te estás colocando a ti y a tus clientes en una dinámica peligrosa”.

Sin embargo, Rush hizo caso omiso y argumentó que estaba “cansado de quienes intentan usar un argumento de seguridad para detener la innovación (...) Hemos escuchado los gritos infundados de ‘vas a matar a alguien’ con demasiada frecuencia. Tomo esto como un grave insulto personal”. Asimismo, los abogados de la compañía amenazaron con emprender acciones legales contra McCallum.

Desde la perspectiva del experto, los directivos detrás de Titán debieron esperar. “Hasta que un sumergible sea clasificado, puesto a prueba y comprobado, no debe utilizarse para operaciones comerciales de buceo profundo. Te imploro que tengas mucho cuidado en tus pruebas y ensayos en el mar y que seas muy, muy conservador. Por mucho que aprecie el espíritu empresarial y la innovación, potencialmente estás poniendo en riesgo a toda una industria”, agregó en los mismos correos.

ARCHIVO - Esta imagen sin fecha facilitada por OceanGate Expeditions en junio de 2021 muestra el sumergible Titán. (OceanGate Expeditions vía AP, Archivo)

McCallum decidió insistir y se unió a más de tres docenas de líderes y expertos de la industria en 2018 para firmar una carta en la que le advertían a Rush sobre los riesgos. “La industria ha estado intentando durante varios años que Stockton Rush detuviera su programa por dos razones. Una es que la fibra de carbono no es un material aceptable. La otra es que este era el único sumergible en el mundo que hacía un trabajo comercial que no estaba clasificado. No estaba certificado por una agencia independiente”, afirmó el hombre para el medio citado.

Stockton Rush, CEO de OceanGate Greg Gilbert - The Seattle Times

