Un juez federal ordena detener el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Washington D.C.

WASHINGTON.– El gobierno de Estados Unidos recibió este jueves la orden judicial de detener el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional en la capital, un revés temporal a los esfuerzos del presidente Donald Trump por enviar militares a ciudades estadounidenses a pesar de las objeciones de los líderes locales.

Un juez concedió una medida cautelar en la demanda presentada por la ciudad contra la movilización dictada por Trump, aunque la orden no entrará en vigor hasta dentro de 21 días para que el gobierno pueda apelar. La oficina del fiscal general de Washington había demandado a la administración Trump a principios de septiembre.

La administración “excedió los límites de su autoridad” al desplegar tropas de la Guardia en la ciudad y “actuó en contra de la ley” cuando desplegó a la Guardia de DC “para misiones no militares de disuasión del crimen en ausencia de una solicitud de las autoridades civiles de la ciudad”, escribió el juez de distrito federal Jia Cobb.

Efectivos de la Guardia Nacional recorren el National Mall de Washington D.C Mariam Zuhaib - AP

Cobb señaló además que la administración Trump también “carece de autoridad legal” para traer miembros de la Guardia Nacional de otros estados.

Trump y otros miembros de su administración han promocionado durante mucho tiempo el despliegue de la Guardia Nacional y el aumento de oficiales federales en Washington, algo que luego harían en varias ciudades del país, muchas de las cuales también han enfrentado demandas.

Combatir la delincuencia

Miles de tropas de la Guardia se encuentran en Washington desde agosto, cuando comenzó lo que Trump describió como una misión para combatir la delincuencia que incluyó la toma de control federal del departamento de policía local.

La administración sostiene que la presencia de la Guardia Nacional agregó una importante medida preventiva que ayudó a disminuir la delincuencia en la capital.

Miembros de la Guardia Nacional en un control junto a efectivos de la policía en Washington D.C. TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esa orden expiró en septiembre, pero los cerca de 2000 miembros de la Guardia Nacional de Washington D.C y de al menos otros ocho estados permanecieron en la ciudad debido a una extensión dispuesta en noviembre, y que prolongaba la estadía al menos hasta el 28 de febrero próximo.

La orden de extensión se justificó señalando que respondía a la emergencia declarada en agosto por Trump y que estaba bajo las directrices del secretario de Defensa, Pete Hegseth, “para proteger la propiedad y las funciones federales en el Distrito de Columbia y apoyar a las fuerzas del orden federales y del Distrito".

La Guardia Nacional de D.C. es la que más soldados aporta, con 949 de los 2375 miembros que tiene en total la fuerza de trabajo. Virginia Occidental es el siguiente, con 416 guardias. Algunos están armados y forman parte del despliegue militar en espacios públicos, especialmente en parques federales alrededor de la ciudad y en estaciones de metro, así como en la estación de tren de Amtrak.

Blindados de la Guardia Nacional durante un patrullaje con el Washington Monument de fondo WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese a la misión de seguridad, el grupo de trabajo de la Guardia Nacional parece haber dedicado una gran parte de su tiempo a labores de jardinería y paisajismo en la capital.

A principios de octubre, los responsables del grupo presumieron de que sus efectivos habían recogido 1150 bolsas de basura, esparcieron 870 metros cuadrados de mantillo, retiraron 50 camiones de desechos vegetales, limpiaron 12,7 kilómetros de carretera, pintaron 82 metros de cercas y podaron 400 árboles. Desde entonces, la mayoría de los reportes solo aportaban nuevas cifras de tropas.

Una parte de la Guardia de D.C. ha trabajado con varios barrios en esfuerzos de embellecimiento a pedido de autoridades locales y residentes.

Agencias AP y Reuters