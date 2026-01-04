Alerta por temperaturas extremas: advierten riesgos en el 90% de las sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará durante el verano boreal, por lo que los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) enfrentarán el desafío de las altas temperaturas y deberán implementar medidas especiales, especialmente en las sedes consideradas de mayor riesgo.

Las temperaturas por las que atravesará el Mundial 2026

Al menos 90% de las sedes de la próxima Copa del Mundo podrían representar un riesgo para aficionados y jugadores debido a las altas temperaturas que se registrarán durante el torneo, según un estudio publicado en International Journal of Biometeorology.

Un estudio advierte sobre las altas temperaturas que se registrarán durante el Mundial 2026 (World Cup FIFA) FIFA

Las predicciones apuntan a que 14 de los 16 estadios anfitriones en Canadá, Estados Unidos y México podrían superar el umbral crítico de 28 °C (82.4 °F), y cuatro de ellos alcanzarían los 32 °C (89.6 °F) si se trata de un verano caluroso.

El riesgo estará más presente en los partidos de la tarde, y los jugadores se enfrentarán a un estrés térmico que podría afectar su salud y rendimiento, por lo que se recomienda reprogramar algunos encuentros y llevarlos a cabo fuera de los horarios de clima extremo.

El estudio apunta que los estadios en las ciudades de Miami, Monterrey, Filadelfia, Kansas City, Boston y Nueva York/Nueva Jersey son los de mayor riesgo.

Las medidas de la FIFA ante el calor extremo

Con la experiencia de lo vivido durante el Mundial de Clubes 2025, donde la FIFA fue criticada por jugadores y entrenadores debido a los horarios elegidos para los partidos y las altas temperaturas a las que fueron expuestos, este año se tomarán medidas como:

Pausas de hidratación en los minutos 22 y 67 de todos los partidos.

en los minutos 22 y 67 de todos los partidos. Horarios ajustados a momentos más frescos del día, como por la mañana o por la noche, para evitar el calor extremo.

a momentos más frescos del día, como por la mañana o por la noche, para evitar el calor extremo. Entretiempo más largo : esta medida aún está en consideración y se plantea que dure 20 minutos para que los jugadores se hidraten y se recuperen mejor.

: esta medida aún está en consideración y se plantea que dure 20 minutos para que los jugadores se hidraten y se recuperen mejor. Estadios como el SoFi Stadium en Los Ángeles cuentan con tecnología avanzada para controlar la temperatura y el ambiente.

La FIFA deberá tomar medidas para proteger a jugadores y a aficionados de las altas temperaturas durante el Mundial 2026 (fifa.com)

El calendario de la FIFA priorizó que los partidos durante el día se lleven a cabo en los recintos que cuentan con aire acondicionado y ventiladores, ubicados en Dallas, Houston, Atlanta.

Además, los partidos pueden posponerse si se superan los 28 grados WGBT (estrés térmico causado por el calor), para evitar que los futbolistas sufran daños.

Qué ocurrió en el Mundial de Clubes 2025

Expertos han apuntado que el plan de acción de la FIFA para la próxima Copa del Mundo 2026 viene tras lo ocurrido durante el Mundial de Clubes 2025, que se celebró en Estados Unidos y que se vio afectado por olas de calor intenso, según ESPN.

En algunas regiones, especialmente en las ciudades de Charlotte, Nashville, Miami y Pasadena, las temperaturas alcanzaron los 36 °C (96.8 °F), lo que generó preocupación por la salud de futbolistas y aficionados.

Algunos de los equipos que participaron en el torneo se vieron obligados a acortar sus entrenamientos debido a las altas temperaturas y jugadores detallaron sentirse debilitados por las condiciones del clima.

Gerard Garriga, de Auckland City, aprovecha el agua de los aspersores durante la pausa de hidratación en el Mundial de Clubes (Archivo) Federico PARRA / AFP - AFP�

Los entrenadores de clubes europeos también acusaron que la hora de inicio de los partidos, programados a mediodía, afectaban el rendimiento de sus equipos.

Algunos futbolistas acusaron que el calor fue sofocante y que las altas temperaturas en el campo les habían provocado dolor en los dedos de los pies y agotamiento extremo.

Para garantizar el bienestar de los jugadores, la FIFA implementó pautas de hidratación en diferentes momentos del partido, medida que buscará replicar en la Copa del Mundo 2026.