Una valiente: la astucia de una niña de 6 años para escaparse de su secuestrador en Miami

“Lo mordí”, pronunció una niña de seis años al explicar la astuta maniobra con la que logró defenderse de un hombre que aparentemente quería secuestrarla. La semana pasada, la menor jugaba en el jardín de su casa en Miami cuando ocurrió el incidente. Gracias a su valentía y a las imágenes captadas por una cámara de seguridad, las autoridades pudieron detener al sujeto, que deberá enfrentar graves cargos por maltrato infantil.

Ah’Lyric jugaba con sus hermanos en el patio del complejo de departamentos ubicado en el 6530 N.E. de 2nd Avenue, en Miami-Dade. Las imágenes de los videos muestran una camioneta blanca de un modelo bastante nuevo, que estaciona muy cerca del lugar. Luego se observa al hombre identificado como Leonardo Venegas, de 32 años, que camina entre los edificios hasta encontrarse con la niña.

Las cámaras de seguridad mostraron la huída del agresor

Venegas aprovecha el instante en el que otros niños entran a la vivienda a tomar agua para intentar raptar a la menor. “Me agarró, me levantó y empezó a correr conmigo, y yo le mordí el brazo; entonces él me abofeteó y me tiró al suelo y empezó a correr hacia su coche”, contó Ah’Lyric en entrevistas con medios locales tras el hecho.

El relato de la niña fue corroborado por los policías, que llegaron al lugar de los hechos y revisaron las grabaciones de seguridad. “Un hombre hispano blanco la agarró por el brazo, la levantó contra su voluntad e intentó huir de la escena con ella”, confirmó la oficial Kiara Delva del Departamento de Policía de Miami. “Afortunadamente, esa valiente niña de seis años luchó por su vida”, complementó.

Los hechos ocurrieron el jueves 6 de julio y tan pronto lograron identificar la matrícula de la camioneta que manejaba el sospechoso, la Unidad Táctica de Robos pudo localizar y detener a Leonardo Venegas, quien permanece detenido sin derecho a fianza, según los registros del condado de Miami-Dade.

En sus primeras declaraciones, el hombre confirmó que estuvo en el lugar del incidente, pero dijo que sus intenciones eran buscar una casa en venta. Sin embargo, cuando los investigadores lo cuestionaron sobre su interacción con la niña, Venegas se limitó a pedir la presencia de un abogado antes de seguir con su relato.

El acusado fue identificado como Leonardo Venegas, de 32 años NBC

La madre está orgullosa, pero teme por su seguridad

Teshia McGill, madre de la pequeña, contó que se siente orgullosa de su hija por haberse defendido: “Muchos niños no saben cómo defenderse, así que en realidad estoy feliz de que ella haya podido hacerlo”. No obstante, también admitió que el incidente generó temor entre la familia. “Estoy a punto de mudarme porque no se sabe qué pasará si (el sospechoso) sale, ¿y si intenta volver?”, declaró al canal WSVN.

“Este es un caso que nos tiene sumamente preocupados, algo que no es muy común”, explicó el capitán de la policía de Miami, Freddie Cruz a Telemundo. El agente también ofreció consejos para mantener seguros a los niños mientras están afuera de sus casas: “Si van a jugar afuera, traten de jugar en grupos, traten de tener un adulto presente, algún tipo de supervisión, sepa dónde están sus hijos o a quienes tutela”.

