Uno de cada seis padres en EE.UU. rechaza el plan estándar de vacunación (encuesta)

Uno de cada seis padres en Estados Unidos evita o pospone el programa de vacunación infantil estándar, según una encuesta publicada el lunes que señala falta de confianza en las inmunizaciones y en las autoridades sanitarias.

El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y la oenegé KFF entre más de 2500 padres, destaca la creciente desconfianza de los estadounidenses hacia las vacunas desde la pandemia de covid-19.

La encuesta indicó que cerca del 9% decidió no vacunar a sus hijos contra la poliomielitis o contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Los expertos en salud pública advierten que esta tendencia corre el riesgo de desencadenar el retorno de enfermedades potencialmente mortales que la vacunación infantil rutinaria eliminó en gran medida.

Estados Unidos experimentó en 2025 su peor brote de sarampión en más de 30 años, con más de 1400 casos confirmados en total y tres muertes.

La encuesta también reveló que los padres que han pospuesto o evitado la vacunación de sus hijos tienden a ser blancos, conservadores, muy religiosos y, en algunos casos, educan a sus hijos en casa.

La resistencia hacia las vacunas creció en Estados Unidos en los últimos años, alimentada en gran parte por afirmaciones desacreditadas que vinculan las vacunas con el autismo.

Según el sondeo, los padres se mostraron aún menos propensos a inmunizar a sus hijos contra el covid-19 o la gripe: aproximadamente la mitad dijo no haber vacunado a sus hijos contra la gripe el año pasado, y el 56% señaló que no confiaba en que las vacunas contra el covid-19 fueran seguras para los niños.

El secretario de Salud del presidente Donald Trump, el escéptico de las vacunas Robert Kennedy Jr., ha iniciado una profunda reforma de la política de vacunación del país.

Pero aun así, la encuesta mostró que la gran mayoría de los padres estadounidenses apoyan el programa de vacunación. El 81% dijo que las escuelas públicas deberían seguir exigiendo vacunas contra el sarampión y la polio.

