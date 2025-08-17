Adiós Hollywood: cómo es la vida del actor de Modern Family en la ciudad con menos estrés de EE.UU.

Ty Burrell, uno de los actores más recordados de la serie Modern Family, contó su experiencia tras cinco años de haberse mudado a Utah, donde inició una nueva vida, alejado de los foros de grabación y de los reflectores, junto a su esposa y sus dos hijas.

Por qué Utah es un buen lugar para vivir, según el protagonista de Modern Family

Ty Burrell, quien da vida a Phil Dunphy en la serie, compartió que en 2020 decidió mudarse a Salt Lake City para comenzar un nuevo capítulo de su vida, según People.

Ty Burrell dio vida a Phil Dunphy en Modern Family durante 11 años (Facebook/Modern Family)

La decisión de vivir en Utah tiene que ver con su esposa Holly, quien es originaria de este estado, aunque cinco años después, el actor confirmó que fue una de las mejores ideas para toda su familia.

El famoso declaró que fue una decisión espectacular y que no se arrepiente de haber abandonado Los Ángeles, pues la capital estatal en la que vive ahora le parece uno de los mejores lugares de Estados Unidos para criar a sus hijas adolescentes.

Burrell confesó que se mudó a Salt Lake City tras 11 años de haber trabajado en la serie Modern Family y describe su estilo de vida actual como fantástico, tranquilo y al aire libre.

Ty Burrell dejó la actuación para iniciar una vida en familia, lejos de California

Cuando Modern Family terminó, el artista quiso enfocarse en su vida personal y abandonar por un momento los foros de grabación para enfocarse en la crianza de sus hijas Frances y Greta, dijo el famoso a People.

Ty Burrell posa junto a su esposa Holly Burrell en la alfombra roja (Instagram/@tygburrell)

A pesar de ya no vivir en Los Ángeles, Ty Burrell encontró la forma de continuar dentro del mundo del espectáculo, al convertirse en actor de doblaje para la serie podcast The Good Life.

En esta producción, basada en la infancia de su protagonista, el intérprete de Phil Dunphy comparte pantalla con otras grandes estrellas, como Jennifer Garner, Colton Dunn, Jillian Bell y Ego Nwodim.

Aunque el famoso sí dijo sentirse ansioso por volver a la pantalla chica, también compartió que se encuentra feliz con su vida al aire libre, aunque al principio no se sintió del todo cómodo e incluso pensó que toda su familia fingía “amar la naturaleza”, aunque ahora se siente maravillado.

Salt Lake City, la capital de Utah rodeada por montañas y naturaleza

Pese a ser la ciudad más grande del estado, Salt Lake City, según World Atlas también cuenta con un ambiente amigable y relajado, además de que cuenta con maravillas naturales de todo tipo.

Utah es un estado rico en naturaleza, con grandes paisajes de todo tipo, según Visit The USA (Pexels/Joshua T)

Existen cinco parques naturales cerca, los cuales cuentan con atracciones que van desde elevados picos en el desierto o increíbles bosques alpinos, según Visit The USA.

Esta ciudad también cuenta con al menos 11 centros turísticos en los que se puede practicar esquí, a los que acuden turistas y profesionales en este deporte.

Además, otra de las principales razones por las que se considera un lugar ideal para visitar o vivir es porque fue nombrado como la ciudad con menos estrés en todo EE.UU. Y para los migrantes latinos, se trata de un condado con un 19.9% de presencia hispana, de acuerdo con el último censo.

Salt Lake City, calificada como la ciudad con menos estrés de todo EE.UU., según Visit The USA (Pexels/Lukas Kloeppel)

Esto se debe a que los servicios y las atracciones siempre están a la mano, además de que existe un sistema de transporte público impecable y puntual que permite moverse fácilmente por toda la ciudad, a diferencia de otras capitales en las que el tráfico resulta una pesadilla.

Aunque Salt Lake City no solo promete paisajes naturales, sino también atractivos urbanos, como el Natural History Museum of Utah (Museo de Historia Natural de Utah), con exposiciones de importancia internacional o centros comerciales con decenas de tiendas, bares y restaurantes.