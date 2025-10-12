Cómo será la celebración de Día de Muertos en Utah: un evento de raíces latinas
El festejo será gratuito; habrá música en vivo y presentaciones de danzas tradicionales
- 4 minutos de lectura'
Este fin de semana en Utah se llevará a cabo un evento gratuito en honor a Día de Muertos, la festividad originaria de México. La celebración recibirá por igual a las personas con raíces mexicanas que desean honrar su cultura desde Estados Unidos, así como a cualquier residente que quiera participar en esta tradición.
Dónde y cuándo será el evento de Día de Muertos en Utah
El evento, llamado Día de los Muertos en Ogden, será organizado por OFOAM: un grupo dedicado a la creación de festivales para toda la familia y enfocados en la música, como indicó su página web.
“La madre naturaleza tiene otros planes para el sábado con relámpagos y fuertes vientos, por lo que moveremos nuestra celebración a un día que permita que la música, la comida, el arte y los recuerdos brillen como deberían”, publicó OFOAM en su cuenta de Facebook.
Como su nombre señala, el evento tendrá sede en la ciudad de Ogden en Utah. El recinto será el Ogden Amphitheater, el cual se ubica en 343 E 25th St. La fiesta empezará a las 12.00 hs y terminará a las 20.00 hs. La entrada no tendrá costo.
Qué actividades habrá en el evento de Día de Muertos en Ogden
La celebración de Día de Muertos en Ogden contará con una variedad de actividades, presentaciones y exhibiciones en honor a la cultura mexicana. De acuerdo con el sitio del evento, entre ellas se encontrarán:
- Altar de Día de Muertos: los asistentes podrán colocar fotos y artículos personales de sus seres queridos fallecidos en la ofrenda del festejo.
- Mercadito: una vendimia con más de 35 negocios locales donde podrán comprarse artesanías y alimentos. También habrá camiones de comida (food trucks).
- Exposición de arte estudiantil: las obras expuestas le pertenecen a los ganadores del concurso llamado Día de Los Muertos Art Show. Más de 300 piezas participaron en esta dinámica, la cual tuvo el tema de “Bridges of Love” (puentes del amor, en español).
- Desfile “Bridges of Love”: el recorrido a pie comenzará en el jardín municipal al oeste del anfiteatro. Los participantes deberán llevar una fotografía de alguien fallecido, la cual podrán dejar en el altar durante el resto del evento.
- Exhibición de autos: se expondrán entre 50 y 100 automóviles que pertenecen al grupo Good Times Car Club. Cada uno de los vehículos estará acompañado de una ofrenda.
- Presentaciones de música y danza: a lo largo del día habrá múltiples espectáculos en el escenario principal del anfiteatro. El evento tendrá ballet folclórico, mariachis, danza azteca y conciertos con géneros tradicionales de México.
Día de Muertos y la importancia de los altares
Día de Muertos es una celebración mexicana cuyo origen se remonta al periodo prehispánico. Como explicó el Gobierno de México, en ese entonces las personas organizaban fiestas cuando alguien moría. El objetivo de estas reuniones era guiar a los espíritus hacia el Mictlán, que es el lugar donde descansan las almas.
Uno de los elementos característicos de este día feriado consiste en armar un altar u ofrenda en honor a los fallecidos. En ellos se colocan alimentos, bebidas y objetos en honor a quienes murieron.
Además de los artículos personales para recordar a quienes ya se fueron, las ofrendas se decoran con velas, papel picado de colores, calaveras de azúcar, pan de muerto y flores de cempasúchil (conocidas en Estados Unidos como caléndula o mexican marigold, en inglés).
El gobierno mexicano señaló que las velas y las flores ayudan a que las almas encuentren el camino hacia sus seres queridos, para visitarlos durante la noche del 1 y el 2 de noviembre de cada año.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Colorado. Un ejemplar de bisonte desapareció del Museo de Denver hace 60 años y lo encontraron en una tienda de regalos
La historia de Emily. La “bebé milagro” de Gloria Estefan que también es cantante y deslumbra al mundo hispano
Ronda Final. Cómo avanza la tabla de posiciones y grupos de las eliminatorias de Concacaf en octubre 2025
- 1
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 2
Diane Keaton: adiós a la estrella que definió en el cine cómo es el amor en los tiempos modernos
- 3
El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira
- 4
Entre la selección argentina e Inter Miami: Messi y la AFA, en un desprolijo juego a dos bandas