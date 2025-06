Es estudiante en Utah, pasó dos semanas detenida por el ICE y revela lo que vivió: “Nadie merece ser tratado así”

Caroline Dias Goncalves obtuvo su libertad después de pasar cerca de dos semanas en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de ser arrestada mientras conducía en Colorado durante un viaje con sus amigos.

Estudiante de Utah revela cómo es vivir en el centro de detención de ICE

La joven, de padres brasileños, obtuvo su libertad el pasado 20 de junio, después de dos semanas de permanecer arrestada cuando se dirigía hacia Denver y ser retenida en un centro de detención de ICE.

Caroline Dias Goncalves estuvo detenida en un centro de inmigración en Colorado desde el 5 de junio

Tras salir del centro, Dias Goncalves declaró que “los últimos 15 días fueron los más difíciles de mi vida”, según consignó The Dream.US, y agregó que se sentía con miedo y sola, pese a que tuvo algunas oportunidades de sostener llamadas con su familia.

Asimismo, la estudiante universitaria contó que cuando estuvo bajo custodia la alimentaban con comida húmeda o mojada y que mantenían a los reclusos en horarios confusos, según recoge KuTv.

Caroline contó también que cuando los guardias del Centro de Detención se dieron cuenta de que ella hablaba inglés, comenzaron a tratarla mejor que a los demás detenidos que no manejaban el idioma oficial de Estados Unidos. “Eso me rompió el corazón, nadie merece ser tratado así”, sentenció.

ICE efectuó la detención de la estudiante en Colorado

En sus declaraciones, la estudiante de la Universidad de Utah agradeció a sus amigos, familiares, a la comunidad y la oficina del senador que lucharon para que ella quedara en libertad; incluso agradeció al agente de ICE que la detuvo.

La estudiante detenida en Colorado le agradeció al agente del ICE que la detuvo: “Te perdono”

“Él (el agente de ICE) se disculpaba conmigo todo el tiempo y me decía que me quería dejar salir, pero que tenía las manos atadas. No podía hacer nada, aunque sabía que no estaba bien. Quiero que sepas que te perdono, porque creo que las personas pueden tomar mejores decisiones cuando se les permite”, dijo Dias Goncalves cuando fue liberada.

A su vez, agregó que espera que nadie más deba pasar por la misma pesadilla, ya que ahora mismo habría más de mil 300 personas que viven en el centro de detención de Aurora, Colorado.

Pese a la mala experiencia, Caroline aseguró que continuará con sus estudios, su trabajo y se centrará en sanarse. Aunque subrayó que no olvidará lo que le ocurrió y espera que otras personas tampoco lo hagan, ya que los inmigrantes como ella no piden un trato especial, tan solo la oportunidad de regularizar su estatus migratorio, sentirse seguros y construir una buena vida en Estados Unidos.

Agente que interrogó a Caroline Dias es investigado bajo sospecha

De acuerdo con The Salt Lake Tribune, la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa investiga al agente Alexander Zwinck, quien se encuentra bajo licencia, debido a que la ley de Colorado no permite que los oficiales pregunten sobre el historial migratorio de una persona.

De igual manera, la Oficina del Sheriff de Mesa indaga si el agente compartió información del estatus migratorio de la estudiante de la Universidad de Utah algún mensaje de Signal, al que supuestamente tuvieron acceso los agentes del ICE que posteriormente la detuvieron y encerraron en el centro de detención en Aurora.

“Cualquier repercusión (contra el oficial) será determinada por el resultado de la investigación administrativa completa”, se lee en el comunicado.

Un juez le otorgó a Dias Goncalves la libertad bajo fianza durante su primera audiencia celebrada el pasado 18 de junio; su liberación tardó cerca de 36 horas después del fallo de la corte a su favor.

Su familia pidió a los medios privacidad mientras trabaja en su recuperación emocional y para mantener a su hija Caroline en Estados Unidos de forma permanente, ya que ella nació en el país, aunque sus padres son inmigrantes, quienes solicitaron asilo hace tres años, estatus que aún está pendiente, según el diario.