Vance dice que ensayos nucleares son necesarios para garantizar funcionamiento de arsenal de EEUU

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo el jueves que el país necesita realizar pruebas atómicas para garantizar que su arsenal nuclear "funcione correctamente", sin dar detalles sobre el tipo de ensayos que Donald Trump había anunciado horas antes.

"Es una parte importante de la seguridad estadounidense garantizar que este arsenal nuclear que tenemos realmente funcione correctamente, y eso forma parte de un régimen de pruebas", dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la publicación de Trump en redes sociales en la que anunciaba que había ordenado realizar pruebas nucleares.

La declaración del presidente "habla por sí misma", agregó Vance.

