Varios muertos en accidente de autobús en estado de Nueva York (policía)

Un autobús que transportaba a medio centenar de turistas, entre ellos varios niños, que habían visitado las cataratas del Niágara volcó el viernes en una autopista en el norte del estado de Nueva York, causando varios muertos y numerosos heridos, informaron las autoridades locales.

"Hay varios heridos graves y, según acaba de anunciar la policía del estado de Nueva York, varios muertos", informó Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

Los pasajeros, principalmente de nacionalidad india, china y filipina, habían visitado las famosas cataratas en la frontera con Canadá y se cree que se dirigían a la ciudad de Nueva York, según el portavoz de la policía estatal, James O’Callaghan.

Al tomar la salida de Pembroke, este de Búfalo, "el vehículo perdió el control por razones que se desconocen, fue hacia la mediana (y) al corregir en exceso acabó en la cuneta" volcado, lo que "provocó varias víctimas mortales, personas atrapadas y heridos", agregó el portavoz.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de X que sus equipos estaban coordinando con las autoridades locales el rescate y asistencia a los viajeros afectados en este "trágico" accidente de un bus turístico.

En el bus viajaban 52 personas, contando el conductor.

Las autoridades proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados.

Muchos de los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, según las autoridades locales.