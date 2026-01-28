Video: un hombre atacó a una congresista de Estados Unidos y la roció con una sustancia desconocida

La representante federal Ilhan Omar fue rociada con una sustancia desconocida por un hombre, mientras daba un discurso en el marco de una asamblea pública en Minneapolis. La situación quedó registrada en un video que muestra la rápida intervención de los agentes de seguridad que se encontraban en la sala y la continuidad del evento pese al incidente. El episodio ocurrió este martes por la noche en un foro abierto marcado por el clima de tensión generado por recientes operativos migratorios del gobierno federal.

Las filmaciones del momento muestran cuando el agresor, vestido con una campera negra, se acercó a la congresista y le arrojó un líquido antes de ser reducido. En el registro se escucha a un asistente exclamar: “Oh Dios mío, le roció algo”, mientras el público reaccionaba con aplausos al momento en el que el hombre es inmovilizado y retirado del lugar.

Luego del momento de tensión, Omar decidió continuar con su discurso, incluso con el agresor todavía en el lugar. Instantes después de que ella haya retomado la palabra finalmente lo sacaron del lugar.

La congresista Ilhan Omar fue atacado mientras daba un discurso en Minneapolis

El ataque se produjo minutos después de que la legisladora reclamara la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el marco de un discurso crítico hacia la política migratoria del gobierno.

Por otra parte, después del momento de la agresión, la congresista aseguró, mediante una publicación en su cuenta de X, que se encuentra bien. “Soy una sobreviviente”, escribió. Y agregó: “Este pequeño agitador no me va a intimidar y me va a impedir hacer mi trabajo. No dejo que los abusadores ganen".

I’m ok. I’m a survivor so this small agitator isn’t going to intimidate me from doing my work.



I don’t let bullies win.



Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026

El contexto del episodio estuvo atravesado por una escalada de tensión en Minneapolis, donde el último mes agentes federales mataron a tiros a un enfermero de cuidados intensivos y a una madre de tres hijos durante operativos.

Hasta el martes por la noche, la policía de Minneapolis no brindó información oficial sobre el incidente. Tampoco hubo respuestas inmediatas de la Casa Blanca ante los pedidos de comentarios sobre lo ocurrido, según informó AP.

El presidente Donald Trump ha criticado con frecuencia a Omar y ha intensificado los ataques verbales contra ella en los últimos meses al centrar su atención en Minneapolis. Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó “basura”.

Trump atacó verbalmente en reiteradas oportunidades a Mora (AP Photo/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Por otra parte, tras conocerse el ataque, la representante federal republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, expresó su repudio a lo sucedido a través de la red social X. “Independientemente de lo vehementemente que esté en desacuerdo con su retórica -y lo estoy- ningún funcionario electo debería enfrentar ataques físicos”, manifestó.

El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia contra legisladores. Días antes, un hombre fue arrestado en Utah acusado de golpear en el rostro al representante federal Maxwell Frost, demócrata de Florida, durante el Festival de Cine de Sundance, mientras le gritaba que Trump lo iba a deportar.

Con información de AP.