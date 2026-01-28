Tensión en EE.UU.: revelan los primeros detalles de la investigación por la muerte de un enfermero en Minneapolis

WASHINGTON.- Mientras la Casa Blanca aceleró este martes su estrategia de control de daños para desactivar la crisis desatada por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis, un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el tiroteo reveló en la noche del martes que dos agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon contra Alex Pretti el sábado pasado, pero no indicó que el enfermero hubiera empuñado un arma durante el incidente.

Según un comunicado enviado a algunos miembros del Congreso por el DHS, que proporciona nuevos detalles oficiales del caso que conmocionó a Estados Unidos, el informe indica que un agente gritó repetidamente “¡tiene un arma!”, antes de que otros dos oficiales dispararan mientras forcejeaban con el manifestante en el suelo. La revelación es resultado de la investigación inicial del sector de responsabilidad profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la fuerza que actuó en ese operativo en Minneapolis.

Esa oficina de la CBP es la que normalmente lleva a cabo investigaciones internas de mala conducta tras incidentes con disparos, y fue distribuida al Congreso según lo estipula la ley. El informe presenta una cronología detallada de los hechos basada en las grabaciones de las cámaras corporales y la documentación de la agencia.

El video que desafía la versión del Gobierno sobre el tiroteo en Minneapolis

“El personal de la CBP intentó detener a Pretti. Este se resistió a los intentos del personal los agentes y se produjo un forcejeo”, dice el informe, citado por medios norteamericanos. “Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó varias veces: ‘¡Tiene un arma!’”, detalló.

“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola Glock 19, reglamentaria de la CBP, y otro agente también disparó su pistola Glock 47, reglamentaria de la CBP, contra Pretti”, amplió. Pretti recibió varios disparos y fue declarado muerto media hora después, a las 9.32 (hora local), en el Centro Médico del Condado de Hennepin, según el comunicado.

Gregory Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que supervisaba la operación en Minneapolis en ese momento, sugirió que Pretti había querido “masacrar” a los agentes, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que había “cometido un acto de terrorismo interno”.

Un memorial en el lugar donde murió Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota. SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El caso, de impacto nacional y que desató fuertes presiones políticas sobre el gobierno, llevó al presidente Donald Trump a tomar medidas para desescalar el conflicto, mientras la tensión social sigue latente en las calles.

Luego de asumir el control de las operaciones federales en Minneapolis por orden expresa del mandatario norteamericano, el zar de su política fronteriza, Tom Homan, se reunió este martes con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz. El líder republicano consideró que la situación iba “muy bien”.

“El gobernador se reunió con Homan y reiteró las prioridades de Minnesota: investigaciones imparciales sobre los tiroteos de Minneapolis que involucran a agentes federales, una reducción rápida y significativa en el número de fuerzas federales y el fin de la campaña de represalias contra el estado”, señaló en un comunicado la oficina de Walz. “Acordaron la necesidad de un diálogo continuo”, añadió.

Homan también se reunió más tarde con el alcalde Jacob Frey y con el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara. “Tuvimos una conversación productiva. Reiteré que mi principal petición es que la Operación Metro Surge termine lo antes posible”, dijo el jefe de la ciudad.

El nombramiento de urgencia de Homan en reemplazo de Bovino forma parte de una reestructuración más amplia por parte de Trump, ante la creciente preocupación de algunos de sus asesores de que la crisis afecte aún más la imagen presidencial, justo en un año clave en el que los republicanos pondrán en juego el control del Capitolio en las elecciones de medio término, el 3 de noviembre próximo.

Homan reportará directamente a la Casa Blanca, después de que Bovino fuera criticado por afirmar que Pretti planeaba “masacrar” a los agentes, una descripción que los análisis de los videos del incidente refutaron.

Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump, ya supervisa la operación en Minnesota. EPA

“No se puede entrar con armas [a una protesta]. No se puede hacer eso”, dijo Trump este martes en los jardines de la Casa Blanca, antes de partir a Iowa, en referencia a Pretti. El enfermero ya había sido desarmado y reducido antes de recibir el primer disparo. “Fue un incidente muy desafortunado”, completó el presidente.

En medio del revuelo a escala nacional de la crisis en Minneapolis, una nueva encuesta de Reuters/Ipsos reveló que la aprobación de la política migratoria de Trump –que fue una de sus principales banderas en la campaña electoral de 2024– cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, hace un año. Una mayoría de los estadounidenses afirmó que la represión contra la inmigración llegó demasiado lejos.

Solo el 39% de los estadounidenses aprobó la gestión de Trump en materia migratoria, frente al 41% de principios de este mes, mientras que el 53% la desaprobó, según el sondeo. En febrero, a poco de haber asumido, esas cifras estaban invertidas, con 50% de respaldo versus 41% de rechazo. Ese giro explica también los motivos de Trump para cambiar el curso de su estrategia en Minnesota.

Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca. Evan Vucci - AP

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada a nivel nacional de viernes a domingo, recopiló respuestas antes y después de que agentes de la Patrulla Fronteriza mataran a Pretti, de 37 años, el segundo ciudadano muerto a manos de oficiales federales en Minneapolis. Previamente, el 7 de enero, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había matado a Renee Nicole Good durante una redada.

La indignación por el accionar de los agentes federales, acusados de abuso de la fuerza, ha crecido en todo el espectro político en los últimos días, incluso entre algunos legisladores republicanos que pidieron a la administración Trump una investigación exhaustiva y que cambie de rumbo en los operativos contra la migración ilegal.

Un 58% de los encuestados por Reuters/Ipsos dijo que los agentes del ICE han ido “demasiado lejos” en la represión; el 12% dijo que no habían ido lo suficientemente lejos y el 26% dijo que las acciones de los agentes eran “apropiadas”.

“La credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional [DHS, por sus siglas en inglés] está en juego”, sostuvo el senador republicano Bill Cassidy (Luisiana) en una publicación en redes sociales. “Debe haber una investigación conjunta completa a nivel federal y estatal. Podemos confiar en que el pueblo estadounidense conozca la verdad”, añadió.

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us." pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

En ese contexto de creciente tensión, en la noche del martes un hombre que se encontraba en un acto público en Minneapolis, organizado por la representante demócrata Ilhan Omar (Minnesota), la confrontó e intentó rociarla con una sustancia -aún no especificada- antes de ser reducido y expulsado de la sala.

Omar, quien se ha enfrentado reiteradas críticas del presidente, había pedido la abolición del ICE y la dimisión de Noem, o que se le sometiera a un juicio político, momentos antes de que el hombre se abalanzara sobre ella. La dirigente demócrata, de origen somalí, es la primera mujer de confesión musulmana​ en haber logrado un escaño en la Cámara de Representantes.

Batalla legal

El escrutinio legal de las operaciones de las agencias federales en Minneapolis, en medio de la pulseada por el cauce de las investigaciones, también se intensificó en las últimas horas.

El lunes por la noche, el juez federal principal de Minnesota, Patrick Schiltz, anunció la citación del director interino del ICE, Todd Lyons, para que comparezca el viernes y explique por qué no debería ser declarado en desacato por incumplir las órdenes judiciales derivadas de la operación.

El juez reconoció que la citación era “una medida extraordinaria”, pero también le ofreció una alternativa: dijo que cancelaría la audiencia si ICE liberaba rápidamente a un inmigrante que, según él, había sido detenido ilegalmente por los agentes.

La operación provocó una avalancha de recursos legales, incluso por parte de funcionarios estatales y locales que solicitaron el lunes a otro juez federal que declarara que el despliegue de unos 3000 agentes de inmigración se había convertido, de hecho, en una ocupación inconstitucional. En otro de los frentes judiciales, el gobierno también se defendió el lunes en una audiencia sobre la investigación estatal de la muerte de Pretti.

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. Quiero ver los resultados. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo”, dijo Trump.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. SAUL LOEB - AFP

En medio de la polémica, el lunes por la noche el presidente recibió en el Salón Oval con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y con uno de sus principales asesores, Corey Lewandowski, durante casi dos horas, para intentar reorientar la estrategia en Minneapolis, informó The New York Times.

Noem es la cara más visible del endurecimiento de la política migratoria del gobierno y ha sido una de las voces más vehementes en difundir acusaciones contra Pretti, incluida la de calificarlo como un “terrorista doméstico”. Luego de que decenas de legisladores demócratas le dieran su respaldo a una medida para iniciar un proceso de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Trump la respaldó públicamente este martes. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó.

En tanto, tras las duras críticas al gobierno de los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton, este martes se sumó Joe Biden, antecesor de Trump, que afirmó que “nadie puede destruir lo que Estados Unidos representa y en lo que cree”.

What has unfolded in Minneapolis this past month betrays our most basic values as Americans. We are not a nation that guns down our citizens in the street. We are not a nation that allows our citizens to be brutalized for exercising their constitutional rights. We are not a… — Joe Biden (@JoeBiden) January 27, 2026

“Lo ocurrido en Minneapolis traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses. No somos una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle”, escribió Biden en un amplio posteo en X.

En ese contexto de creciente tensión en Estados Unidos por las redadas migratorias, este martes un tiroteo que involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona dejó a una persona en estado crítico. El hecho ocurrió en Arivaca, situado a unos 16 kilómetros de la frontera con México.