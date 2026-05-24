Confirmado en Virginia: Spanberger bloquea 10 leyes clave en 2026

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, vetó más de 10 proyectos de ley aprobados por la Asamblea General luego de que los legisladores rechazaran modificaciones impulsadas por su administración durante la sesión de reconvocatoria de 2026.

Los principales proyectos de ley vetados por Spanberger

Según explicó el gobierno estatal en un comunicado oficial, la mandataria aseguró que comparte el objetivo de varias de las iniciativas, pero consideró que algunas propuestas podían generar problemas de implementación, costos adicionales o consecuencias no previstas para el estado.

Entre las leyes bloqueadas aparecen proyectos vinculados al mercado legal de cannabis, el control de precios de medicamentos, cambios en las universidades públicas y normas electorales.

Uno de los vetos con mayor impacto económico fue el del Proyecto de Ley de la Cámara 61 (HB 61), relacionado con el programa SWaM, destinado a pequeñas empresas y negocios propiedad de mujeres y minorías.

De acuerdo con el aviso de la gobernación, la ley habría limitado la participación de casi 800 empresas que actualmente compiten por contratos estatales mediante ese sistema. La administración de Spanberger sostuvo además que el cambio podría reducir en al menos US$340 millones el gasto estatal destinado a contratos bajo el programa SWaM.

La gobernadora explicó que había propuesto enmiendas para mantener revisiones periódicas del programa y evitar consecuencias imprevistas, pero la Asamblea General rechazó esos cambios.

Spanberger también vetó los proyectos HB 642 y SB 542, que buscaban avanzar en la creación de un mercado minorista legal de cannabis en Virginia.

La mandataria afirmó que el Estado todavía no cuenta con la estructura regulatoria ni con los recursos suficientes para supervisar correctamente un sistema de venta legal desde el primer día. Además, sostuvo que todavía faltan mecanismos de control, inspección y cumplimiento.

La gobernadora bloqueó medidas sobre cannabis, precios de medicamentos, elecciones y universidades Instagram @abigailspanberger

Vetos sobre medicamentos, elecciones y universidades en Virginia

Otro de los proyectos rechazados por la gobernadora fue el relacionado con la creación de juntas estatales para revisar precios de medicamentos recetados.

Spanberger vetó las iniciativas HB 483 y SB 271 al considerar que modelos similares implementados en otros estados no lograron reducir los costos de los medicamentos y generaron gastos elevados para las administraciones locales.

En lugar de avanzar con esos organismos, la gobernadora propuso fortalecer las capacidades de investigación del fiscal general para detectar prácticas anticompetitivas entre farmacéuticas y aseguradoras. También bloqueó el proyecto HB 639, vinculado con financiamiento y recursos privados utilizados durante procesos electorales.

Según explicó en su mensaje oficial, la propuesta incluía límites de US$1000 para donaciones de dinero, servicios y bienes, pero no aclaraba si esos topes eran semanales, mensuales o anuales. Spanberger aseguró que sus enmiendas buscaban establecer reglas más claras para evitar confusión en la aplicación de la ley.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, vetó las iniciativas HB 483 y SB 271 @GovernorVA

Qué dijo la gobernadora Spanberger sobre los vetos

La administración estatal también rechazó proyectos relacionados con universidades públicas, seguridad en tribunales y normas del sistema penitenciario.

Entre ellos aparecen las iniciativas HB 1385 y SB 494, que modificaban reglas de gobernanza en instituciones de educación superior. Spanberger argumentó que algunos cambios podían aumentar la politización de las universidades públicas de Virginia.

Además, vetó propuestas vinculadas con entrevistas de bienestar infantil, acciones judiciales colectivas y protocolos de seguridad en tribunales estatales.

“Apoyo la intención de muchos de los proyectos de ley que estoy vetando. Sin embargo, es mi responsabilidad asegurarme de que todas las nuevas leyes puedan implementarse correctamente y evitar consecuencias no deseadas que perjudiquen a los virginianos”, señaló la gobernadora en el comunicado difundido por su oficina.

La administración estatal adelantó además que negociará con legisladores y líderes locales posibles modificaciones para volver a presentar algunos de los proyectos durante futuras sesiones legislativas.