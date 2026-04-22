Ganó Spanberger: cómo se benefician los demócratas con el rediseño de distritos electorales en Virginia

Los votantes de Virginia aprobaron un referéndum para rediseñar los distritos electorales del estado, que le daría a los demócratas una ventaja de cuatro escaños en la Cámara de Representantes. Con este resultado, el partido de la gobernadora Abigail Spanberger lograría inclinar la balanza nacional con diez bancas a su favor, por encima de las nueve proyectadas para los republicanos.

La disputa por el control de la Cámara de Representantes en EE.UU.

De acuerdo con The Washington Post, la victoria en Virginia ocurre en un momento crítico, con una Cámara de Representantes dividida por un margen mínimo, de 217 republicanos frente a 213 demócratas, además de cuatro vacantes y un independiente.

El partido de la gobernadora Abigail Spanberger logró el rediseño de los mapas electorales en Virginia @GovernorVA

Según la visión demócrata, la medida busca contrarrestar el proceso de gerrymandering (intento de modificar el mapa electoral) que Donald Trump impulsó en 2025 en estados controlados por el Partido Republicano.

El rediseño aprobado ayer se suma a los cinco escaños que favorecen a los demócratas en California, lo que compensó las maniobras republicanas en Texas (cinco), Ohio (dos), Missouri (uno) y Carolina del Norte (uno).

Tras el avance demócrata, el foco se traslada ahora a Florida. El gobernador Ron DeSantis convocó a una sesión legislativa especial para la próxima semana, donde los republicanos buscarán modificar el mapa para obtener dos distritos adicionales.

El factor Spanberger y la desinformación en campaña

Para la gobernadora Spanberger, quien asumió el cargo hace poco más de tres meses, el resultado del 21 de abril significa un triunfo político tras haber ganado la gobernación por 15 puntos en noviembre pasado.

Tras confirmarse el triunfo del referéndum, Spanberger señaló que los nuevos mapas servirán “como un control para este presidente”, en alusión a Trump, aunque aclaró su intención de volver a un proceso bipartidista tras el censo de 2030.

De acuerdo con el análisis del medio, la campaña previa estuvo marcada por una fuerte inversión en publicidad que, según los votantes, resultó confusa. Grupos alineados con los republicanos utilizaron imágenes de la era de los derechos civiles para sugerir que el rediseño discriminaría a los ciudadanos negros.

La evaluación de los resultados indica que las áreas rurales de Virginia se opusieron a la propuesta con una relación de dos a uno, en tanto que las regiones urbanas y de ingresos elevados fueron el motor del éxito. La medida triunfó por 14 puntos en los distritos donde la población afroamericana constituyó como mínimo el 25%.

El resultado del 21 de abril y la victoria de la gobernadora Abigail Spanberger se presenta como una oposición a la estrategia de Donald Trump @SpanbergerForVA

Las respuestas en la Corte Suprema y lo que viene para 2026

El escenario electoral de finales de año todavía depende de un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Derechos de Votantes.

Un análisis de los grupos Fair Fight Action y Black Voters Matter indica que, si el tribunal falla a favor de las tesis republicanas, el partido de Trump podría verse habilitado para conseguir hasta 19 escaños adicionales en todo el país.

“Un fallo así sería una bendición para los republicanos”, señalan los analistas, aunque advierten que podría llegar tarde para las elecciones de este otoño debido a que muchas primarias ya se habrán celebrado.