Información actualizada: Spanberger anuncia inversión millonaria para ampliar el acceso a la financiación en Virginia

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció que se destinarán 2,4 millones de dólares a ayudar a las personas más necesitadas del estado. El dinero se distribuirá por medio del Fondo de Capital para las Comunidades (CCCF, por sus siglas en inglés) para apoyar a seis proyectos que buscarán garantizar el crecimiento económico local.

Spanberger distribuye dinero para facilitar el acceso al crédito en Virginia

Según la información de la oficina de la gobernadora, esta medida impulsa el crecimiento de la economía a través del respaldo a préstamos que beneficiarán a comunidades de distintas maneras. El fondo CCCF entrega subvenciones a instituciones y organizaciones similares con el fin de reducir los riesgos en los créditos de montos menores.

Abigail Spanberger anunció una inversión de 2,4 millones de dólares en Virginia Instagram @abigailspanberger

En el anuncio oficial, la gobernadora Spanberger expresó que con estas inversiones se favorece a los residentes de Virginia: “Proporcionamos capital y generamos oportunidades para emprendedores, familias y comunidades en todo el estado”.

Las expectativas son que los proyectos seleccionados produzcan más de US$3,8 millones en capital para un total de 120 personas con préstamos. El programa ofrecerá apoyo en materia de técnica a 562 negocios y contemplará la creación o retención de más de 200 puestos de trabajo.

Además, la estimación es que el dinero que invierte el estado permitirá la construcción de hasta 250 nuevas viviendas en Virginia.

Spanberger le destinará dinero a diversas empresas y asociaciones con el objetivo de que ayuden a impulsar la economía en Virginia Instagram @abigailspanberger

Así se distribuirán los fondos de Virginia anunciados por Spanberger

El reporte de la oficina de la gobernadora indica que la entidad Bridging Virginia recibirá US$436.000. Este dinero se utilizará para aumentar el fondo de créditos y expandir los servicios de apoyo para los clientes.

El proyecto busca destinar US$1,2 millones a 40 personas, lo cual ayudará a 35 empresas y a la creación de 50 empleos en ciudades como Richmond, Norfolk, Virginia Beach, Portsmouth y Newport News.

Según el comunicado oficial, al grupo Community Investment Collaborative (CIC) también se le asignarán US$436.000. Esta organización deberá utilizar los recursos para entregarle US$696.000 en préstamos y microcréditos a 55 emprendedores, lo que le servirá a 150 negocios en condados como Albemarle, Culpeper, Halifax, Mecklenburg y la ciudad de Charlottesville.

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Por otro lado, ECDC Enterprise Development Group contará con la misma cantidad de dinero que Bridging Virginia y CIC para colocar US$620.000 en préstamos y apoyar a 30 personas mediante la reestructuración de deudas y asistencia técnica. El programa llegará a ciudades de Fredericksburg, Manassas y Manassas Park, así como a los condados de Arlington, Fairfax y Loudoun.

Otras organizaciones de Virginia que recibirán parte de los fondos

People Incorporated Financial Services recibirá también US$436.000 en una iniciativa para constructores y emprendedores en el campo que tienen problemas de propiedad. La organización combinará US$82.500 en subvenciones y US$420.000 en préstamos con asistencia para 50 negocios.

Otros US$436.000 se le asignarán al Virginia Community Development Fund (VCDF) para gestionar préstamos a desarrolladores de vivienda con el fin de crear entre 100 y 150 unidades en el estado. El plan contempla el apoyo a 30 comunidades con proyectos de desarrollo de la economía y la capacitación a organizaciones sin fines de lucro en ciudades de Charlottesville, Saltville y Wytheville.

Asimismo, el Local Initiatives Support Corporation (LISC) recibirá US$300.000 para todas las regiones de Virginia. Los fondos se destinan a la expansión de un programa de entrenamiento para desarrolladores de vivienda. El proyecto entregará préstamos con tasa cero de interés y asistencia.