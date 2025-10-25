Elecciones 2025: cuándo asume el cargo la nueva gobernadora de Virginia

Las elecciones a gobernadora de Virginia están previstas el 4 de noviembre de 2025, con dos candidatas principales a ocupar el cargo actual de Glenn Youngkin. La demócrata Abigail D. Spanberger y la republicana Winsome Earle-Sears lideran la carrera por el puesto y la ganadora asumiría el 17 de enero de 2026.

Cuándo es la toma de posesión de gobernadora de Virginia

La ganadora de las elecciones en Virginia asumiría el cargo de gobernadora el sábado después del segundo miércoles de enero de 2026, es decir, el día 17. Además de esta disposición, la Constitución estatal establece que únicamente pueden optar a ese rango los ciudadanos estadounidenses mayores de 30 años que sean residentes en los cinco años anteriores a la elección.

Winsome Earle-Sears y Abigail Spanberger se enfrentan las elecciones en Virginia a gobernadora Facebook/Winsome Earle-Sears-Instagram/abigailspanberger

Las fechas clave de las elecciones a gobernador en Virginia son:

Elecciones generales : el martes 4 de noviembre, los votantes elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general, representantes de la Cámara de delegados del estado y oficinas locales.

: el martes 4 de noviembre, los votantes elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general, representantes de la Cámara de delegados del estado y oficinas locales. Registro para votar : hasta el 24 de octubre.

: hasta el 24 de octubre. Solicitud para recibir la boleta por correo : hasta el 24 de octubre a las 17 horas (hora local).

: hasta el 24 de octubre a las 17 horas (hora local). Votación anticipada en persona: desde el 29 de septiembre y hasta el 1º de noviembre.

Quiénes son las candidatas a las elecciones a gobernadora de Virginia

Los comicios del 4 de noviembre marcarán un punto histórico en el estado, dado que se tratará de la primera mujer en ocupar el cargo a gobernadora, con dos candidatas para el liderazgo. Sus perfiles, de carácter muy distinto, son:

Abigail Spanberger (Partido Demócrata)

Fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2019 y 2025. Nacida en Nueva Jersey, es hija de un veterano del Ejército y de una enfermera. Según la información consignada en su perfil oficial, se graduó en la escuela secundaria J.R. Tucker de Virginia, en el condado de Henrico, y obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad estatal.

A su vez, se desempeñó como oficial de caso en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de forma encubierta y su trabajo consistía en comprender las amenazas que enfrentaba EE.UU., prevenir ataques terroristas y rastrear organizaciones criminales transnacionales.

La excongresista oriunda de Nueva Jersey representa al Partido Demócrata en la elección abigailspanberger.com

Winsome Earle-Sears (Partido Republicano)

Es la actual vicegobernadora de Virginia y pretende que el mandato estatal siga a cargo del ala republicana. Oriunda de Jamaica, vive en EE.UU. desde que tenía seis años. Sears consagraría el primer cargo de mujer afroamericana en el territorio.

Según su perfil oficial, la candidata se graduó como electricista y ocupó cargos políticos como el de vicepresidenta de la Junta de Educación de Virginia, en la Oficina del Censo de EE.UU., copresidenta del Comité Afroamericano y en el Comité Asesor sobre Mujeres Veteranas del Secretario de Asuntos de Veteranos.

La actual vicegobernadora del estado representa al Partido Republicano winsomeforgovernor.com

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones a gobernadora en Virginia

La carrera por el cargo frente al estado se encuentra muy igualada. Un sondeo reciente de Trafalgar Group/InsiderAdvantage, realizado entre el 13 y el 15 de octubre, registró un 48% de apoyos para Spanberger, frente a un 45% de respaldo para Earle-Sears. Esta diferencia se encuentra dentro del margen de error, por lo que se interpretó un empate a pocos días de las elecciones.