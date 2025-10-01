Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador en Virginia

El calendario electoral de Virginia ya tiene definida su fecha más relevante: el martes 4 de noviembre de 2025, los ciudadanos del estado acudirán a las urnas para elegir a su próximo gobernador, así como también a otros cargos clave que definirán el rumbo de la administración estatal. En busca de suceder a Glenn Youngkin, compiten la demócrata Abigail D. Spanberger y el republicano Winsome Earle-Sears.

Los candidatos a la gobernación de Virginia:Spanberger vs. Earle-Sears

La carrera por la gobernación estatal estará dominada por dos perfiles muy distintos. Por un lado, la representante federal Abigail D. Spanberger, que se postuló por el Partido Demócrata. Por el otro, la actual vicegobernadora Winsome Earle-Sears, quien buscará que el estado continúe en manos de republicanos.

Winsome Earle-Sears, la actual vicegobernadora, buscará vencer a Abigail Spanberger y así convertirse en la primera mandataria afroamericana en la historia del estado Canva

Abigail D. Spanberger : desarrolló su trayectoria en la Cámara de Representantes. Apostó por dar el salto hacia la gobernación con un mensaje centrado en la unidad y la defensa de los servicios públicos, según indica Ballotpedia .

: desarrolló su trayectoria en la Cámara de Representantes. Apostó por dar el salto hacia la gobernación con un mensaje centrado en la unidad y la defensa de los servicios públicos, según indica . Winsome Earle-Sears: intentará convertirse en la primera mujer afroamericana en ocupar la gobernación de Virginia. Tras haber sido electa como vicegobernadora, construyó un perfil de liderazgo, con un discurso que combina conservadurismo económico y posturas firmes en temas sociales.

Otros cargos en juego en las elecciones de Virginia

La elección del 4 de noviembre no se limitará a la gobernación. En la boleta, los votantes encontrarán también a los candidatos para la vicegobernación y la fiscalía general, además de renovar la totalidad de la Cámara de Delegados y ocupar distintos cargos municipales.

Vicegobernador de Virginia

Los nombres que competirán por este puesto son Ghazala F. Hashmi, por el Partido Demócrata, y John J. Reid II, por el Partido Republicano.

Ghazala F. Hashmi (demócrata): senadora estatal y una de las voces más influyentes de las minorías en la legislatura.

senadora estatal y una de las voces más influyentes de las minorías en la legislatura. John J. Reid II (republicano): con una trayectoria en medios y política local, busca aportar una visión conservadora y cercana a las comunidades suburbanas, según explicó Ballotpedia.

Ghazala Hashmi y John Reid II son los candidatos a vicegobernador Canva

Fiscal General de Virginia

La oficina del Fiscal General, encargada de velar por la legalidad en el estado, tendrá una contienda directa entre:

Jay C. Jones (demócrata): abogado con experiencia legislativa. Enfatizó en su campaña el acceso equitativo a la Justicia y la protección de los derechos civiles.

abogado con experiencia legislativa. Enfatizó en su campaña el acceso equitativo a la Justicia y la protección de los derechos civiles. Jason S. Miyares (republicano): actual fiscal general, buscará la reelección. Desde su cargo defendió políticas de mano dura en materia de seguridad y transparencia institucional.

La Cámara de Delegados y cargos locales en Virginia

Junto a los puestos estatales de mayor jerarquía, se renovará la Cámara de Delegados, el cuerpo legislativo de Virginia que define leyes clave para la vida cotidiana de los ciudadanos. También estarán en juego puestos locales, donde se elegirán autoridades en distintos condados y ciudades.

El republicano Jason Miyares (derecha de la foto) buscará retener el cargo de fiscal general frente a Jay C. Jones Canva

Fechas y plazos clave para las elecciones de Virginia

El Departamento de Elecciones de Virginia, a través de su portal oficial, informó sobre los plazos y procedimientos que marcarán el proceso electoral de 2025.

Registro de votantes: hasta el viernes 24 de octubre de 2025. Aquellos que no lo hagan antes de esa fecha podrán inscribirse y votar con una boleta provisional desde el 19 de septiembre hasta el día de la elección.

hasta el viernes 24 de octubre de 2025. Aquellos que no lo hagan antes de esa fecha podrán inscribirse y votar con una boleta provisional desde el 19 de septiembre hasta el día de la elección. Votación anticipada en persona: del 19 de septiembre al sábado 1° de noviembre de 2025, en las oficinas de registro y sitios satélite habilitados.

del 19 de septiembre al sábado 1° de noviembre de 2025, en las oficinas de registro y sitios satélite habilitados. Solicitud de boletas por correo: hasta las 17 hs del viernes 24 de octubre de 2025.

El propio organismo recordó que el horario de votación en la jornada electoral será de 6 a 19 hs. Todo ciudadano que esté en la fila antes del cierre podrá emitir su voto.