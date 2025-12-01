Alerta para migrantes divorciados en EE.UU.: los errores que pueden anular el estatus legal

Los migrantes en Estados Unidos que obtuvieron un estatus legal a través de una unión matrimonial pueden ver afectadas sus situaciones si se divorcian. Un abogado de inmigración reveló los errores más comunes que cometen los extranjeros casados en el territorio norteamericano.

¿El divorcio anula el estatus legal de un migrante casado con un ciudadano en EE.UU.?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ofrece alternativas a los migrantes residentes permanentes condicionales que obtuvieron el estatus legal a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense. Si se produce un divorcio entre ambos, no pierden la green card de forma automática, aunque sí en ciertos casos.

El divorcio no exime a un ciudadano estadounidense de ciertas responsabilidades relacionadas con el proceso de estatus Freepik

La agencia federal indicó que el formulario I-751, Petición para cancelar las condiciones de residencia, está destinado a los extranjeros que contrajeron matrimonio “de buena fe”, pero terminó en divorcio o anulación. Por ende, la presentación no se realiza de forma conjunta y se debe pedir una exención de ese requisito.

En ese sentido, el abogado de inmigración Julio Oyhanarte advirtió ciertos factores que es recomendable tener en cuenta si el estatus legal de un extranjero depende de un matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Tres errores de los migrantes casados en EE.UU. cuando se divorcian, según un abogado

El especialista señaló que los titulares de la green card o la ciudadanía estadounidense no corren riesgo de perder su estatus legal en EE.UU. por un divorcio. En tanto, sí resaltó los casos de los residentes permanentes condicionales (por dos años) o con visas de dependientes, que pueden ver finalizado su permiso.

Los migrantes que obtengan un estatus legal a través del matrimonio deben demostrar que fue "de buena fe" Freepik

En ese sentido, Oyhanarte detalló tres errores que cometen los migrantes casados cuando se divorcian en Estados Unidos, mientras su estatus legal es dependiente:

Se divorcian durante la residencia condicional : el solicitante deberá pedir una dispensa, para lo que tiene que demostrar que el matrimonio fue de buena fe, que fue víctima de maltrato o que la deportación derivaría en condiciones extremas.

: el solicitante deberá pedir una dispensa, para lo que tiene que demostrar que el matrimonio fue de buena fe, que fue víctima de maltrato o que la deportación derivaría en condiciones extremas. Mientras se aguarda la resolución de un trámite : se modifican las condiciones (según cada caso).

: se modifican las condiciones (según cada caso). Con visas dependientes del cónyuge: se pierde el estatus cuando finaliza el divorcio.

En tanto, el abogado aconsejó implementar una separación temporal en esos casos, hasta que se reciba la green card permanente, se cumplan dos años de la unión matrimonial o se tengan en cuenta los criterios para solicitar la naturalización.

Los migrantes casados con ciudadanos americanos pueden acceder a la green card o naturalización Freepik

En qué casos los migrantes pierden el patrocinio económico tras divorciarse en EE.UU.

El Uscis aseveró que el divorcio no cancela una obligación de patrocinio económico, que se firmó bajo el formulario I-864 y atañe responsabilidades financieras sobre el cónyuge. Sin embargo, sí existen exenciones que eliminarían esta disposición tras el fin del matrimonio, que son:

El cónyuge se convierte en ciudadano estadounidense.

El migrante abandone de forma permanente Estados Unidos.

El peticionario fallezca.

Se acumulen 40 trimestres de trabajo, que son aproximadamente 10 años.

Según el abogado citado, algunos excónyuges cooperan en demostrar la validez de la unión matrimonial con el objetivo de que el migrante pueda mantener su green card o estatus legal y eximir estas responsabilidades tras un divorcio.