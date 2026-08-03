Atención ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela: fianzas de hasta US$20.000 desde el 3 de agosto por visas

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos convirtió este lunes 3 de agosto en permanente el programa de fianzas para determinadas visas de no inmigrante y elevó hasta US$20.000 el depósito máximo que pueden exigir los funcionarios consulares. La medida busca reducir las altas tasas de permanencia ilegal entre ciertos visitantes con visas B-1 y B-2 al imponerles fianzas obligatorias para sus trámites. El programa alcanza a 50 países en total incluidos Cuba, Nicaragua, Venezuela y Grenada.

Fianzas para visas B-1/B-2: montos, pagos y devolución del depósito

La fianza busca garantizar que el visitante regrese a su país de origen. La normativa establece que el solicitante debe depositar una suma de dinero para obtener su documento de viaje, que luego será devuelta si la persona cumple con los tiempos de estancia establecidos.

Desde ahora, viajeros de Venezuela, Cuba y Nicaragua deberán abonar una fianza que puede llegar hasta los US$20.000 al solicitar su visa B-1 o B-2 Archivo

Si bien los funcionarios consulares fijarán el monto exacto de la fianza según el perfil individual de cada viajero, el monto puede llegar hasta los 20.000 dólares. De acuerdo con la regla final publicada en el Registro Federal, las autoridades establecieron tres niveles fijos de US$10.000, US$15.000 y US$20.000.

Los solicitantes deben utilizar la plataforma electrónica de pagos del Departamento del Tesoro para efectuar el pago. El desembolso solo debe realizarse después de que un funcionario consular lo indique y envíe el enlace oficial de Pay.gov.

El gobierno cancelará la fianza y devolverá el dinero si el viajero cumple todas las condiciones legales de su estancia. Asimismo, el visitante deberá ingresar y salir del país norteamericano por aeropuertos comerciales para confirmar su salida dentro del plazo autorizado.

Cuándo se pierde la fianza migratoria de hasta US$20.000

Las autoridades confiscarán el depósito total si el individuo violó los términos de su estadía temporal en territorio estadounidense. Entre las acciones prohibidas se incluye exceder el periodo de admisión o solicitar asilo político durante el viaje.

La presentación de una solicitud de cambio de estatus de forma tardía también podría provocar la pérdida definitiva del dinero. Esta regla asegura que el extranjero mantenga su categoría migratoria original durante toda la visita.

El monto máximo de la fianza experimentará ajustes automáticos por inflación cada siete años a partir de octubre de 2027. El gobierno utiliza estas sumas para cubrir los costos potenciales de deportación de los futuros infractores.

Los montos de la fianza pueden variar entre US$10.000, US$15.000 y US$20.000

Países y solicitantes alcanzados por las fianzas para visas B-1/B-2

La nueva regulación entró en vigor este 3 de agosto de 2026 en todas las sedes consulares. El programa otorga permanencia a la iniciativa piloto que comenzó en el transcurso del año pasado.

La medida afecta a ciudadanos de naciones con altos índices de estadía excesiva o intercambio deficiente de información de seguridad. Entre ellos, se encuentran los viajeros de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, los funcionarios actualizarán la lista de naciones afectadas de forma periódica en el portal oficial de viajes del gobierno. Cualquier adición al programa requiere un anuncio previo de al menos quince días antes de su ejecución real.

Visas B-1 y B-2: actividades permitidas y duración de la estadía

Las visas B-1 y B-2 permiten la entrada temporal de extranjeros por motivos de negocios o placer. Estos documentos son la categoría más utilizada por los visitantes sin intención de residencia permanente.

La clasificación B-1 cubre actividades como la asistencia a convenciones profesionales o la negociación de contratos comerciales. Este permiso no autoriza al titular a trabajar para un empleador local durante su estancia temporal.

cubre actividades como la asistencia a convenciones profesionales o la negociación de contratos comerciales. Este permiso no autoriza al titular a trabajar para un empleador local durante su estancia temporal. La categoría B-2 facilita los viajes con fines turísticos, vacaciones o tratamientos médicos en territorio estadounidense. Muchos viajeros obtienen una visa combinada B-1/B-2 para realizar ambos tipos de actividades lícitas de forma simultánea.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fijan el periodo autorizado de estancia en el puerto de entrada oficial. De acuerdo con la regla final, el programa de fianzas se enfocó en estas categorías debido al alto volumen de permanencias ilegales detectadas anualmente. Según el DOS, el gobierno busca proteger la seguridad pública con un control más estricto de estos flujos de visitantes extranjeros.