Cómo es el proceso de solicitud de green card a través de la Ley de Ajuste Cubano en EE.UU.

Algunos ciudadanos de Cuba que viven en Estados Unidos y cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad pueden solicitar la residencia permanente legal (green card) a través de la Ley de Ajuste Cubano de 1996 (CAA, por sus siglas en inglés). Este es el proceso a seguir.

Quiénes son elegibles para la Ley de Ajuste Cubano

La ley de migración de Estados Unidos establece un beneficio especial para los nacidos en Cuba. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), la norma establece que los beneficiados pueden aplicar a la residencia tras cumplir un año y un día bajo la protección.

A través del ajuste de estatus, los nacidos en Cuba que cumplen con una serie de requisitos pueden obtener la green card freepik - Freepik

El solicitante debe cumplir con estos requisitos:

Presentar el Formulario I-485 , Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, apropiadamente.

, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, apropiadamente. Ser natural o ciudadano de Cuba.

Haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido permiso de permanencia temporal ( parole ) después del 1º de enero de 1959.

( ) después del 1º de enero de 1959. Haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año al momento de presentar el I-485.

durante al menos un año al momento de presentar el I-485. Estar físicamente presente en Estados Unidos al momento de presentar el formulario .

. Ser admisible a Estados Unidos para obtener la residencia permanente o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria.

o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria. Merecer el ejercicio favorable de la discreción del Uscis.

Evidencia para demostrar el origen cubano

Si el peticionario nació en Cuba, algunos ejemplos de la evidencia que puede presentar son:

Un pasaporte cubano (Pasaporte de la República de Cuba), expirado o vigente, que indique a la nación como el lugar de nacimiento del dueño.

Un certificado de nacimiento cubano expedido por el registro civil correspondiente en Cuba.

La ley permite que ciudadanos cubanos o personas originarias de Cuba que viven en EE.UU. soliciten la residencia permanente Facebook Cubanos en New Jersey

Si el solicitante nació fuera de Cuba.

Algunos ejemplos de evidencia son:

Un pasaporte cubano vigente (Pasaporte de la República de Cuba).

Certificado de Nacionalidad.

Carta de Ciudadanía.

Los cubanos pueden presentar la solicitud de green card si han estado físicamente en Estados Unidos durante por lo menos un año Unsplash/Chaojie Ni

Prueba de la entrada legal a EE.UU.

El solicitante debe demostrar que fue admitido o recibió el parole después del 1° de enero de 1959.

Evidencia aceptada:

Pasaporte o el Formulario I-94.

Si ya se cumple con un año de presencia física en EE.UU. al momento de recibir el permiso, se puede solicitar el ajuste de estatus de inmediato.

Proceso de solicitud de la green card basada en la CAA

Si el cubano está actualmente en Estados Unidos y cumple con los requisitos, puede presentar un Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus para solicitar una tarjeta de residente permanente legal basada en la CAA. Algunos de los requisitos son:

Dos fotografías tipo pasaporte.

Copia del documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno.

Copia del certificado de nacimiento.

Evidencia de ser oriundo de Cuba o ciudadano cubano.

Evidencia de que se ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año previo a la fecha en que se presenta el Formulario I-485.

Copia de la página del pasaporte que tiene la visa de no inmigrante (si aplica).

Copia de la página del pasaporte que tiene el sello de admisión o de permiso de permanencia temporal (expedido por un oficial de inmigración del gobierno de Estados Unidos) (si corresponde).

Copia del Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, o copia del sello de admisión o permiso de permanencia temporal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que está en el documento de viaje (si corresponde).

Formulario I-693, Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, o Formulario I-693 parcial (si corresponde).

Registros de la policía y registros judiciales certificados sobre cargos criminales, arrestos o condenas (si corresponde).

A través del ajuste de estatus se puede obtener la residencia permanente en EE.UU. Freepik

“Si la solicitud se presenta sin cumplir estos requisitos, Uscis la rechaza y la devuelve”, advierten. La petición no se considera debidamente presentada hasta que se le haya asignado una fecha de recibo en la oficina competente.

Costo del trámite

US$1440 , presentación general.

, presentación general. US$950, para los menores de 14 años que presenten el formato al mismo tiempo que sus padres.

Después de que se presenta el formulario I-485, la agencia envía una notificación para la cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). En ese momento se toman las huellas dactilares, una fotografía y/o la firma. El aviso indica la fecha, hora y lugar.