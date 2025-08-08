Cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía americana como migrante cubano en Estados Unidos este 2025

La ciudadanía americana otorga mayores derechos que la residencia permanente. Los cubanos, al igual que otros extranjeros, pueden iniciar el trámite, siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos por las leyes de inmigración. Para este 2025, estos son los lineamientos a seguir.

Cubanos: los requisitos para obtener la ciudadanía americana

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que la naturalización es la manera en la que un no nacido en Estados Unidos se convierte voluntariamente en un ciudadano estadounidense. La vía más común para obtener el beneficio es ser residente permanente legal por al menos cinco años.

Para el proceso de naturalización, se debe contar con cinco años de residencia permanente en EE.UU. Freepik

Los nacidos en Cuba, de la misma forma que otros extranjeros, deben cumplir con estos requisitos generales para obtener la ciudadanía:

Tener, al menos, 18 años al momento de presentar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización ;

; Demostrar la residencia permanente durante al menos cinco años;

durante al menos cinco años; Probar que se ha tenido residencia continua en Estados Unidos como residente permanente por lo menos por cinco años inmediatamente antes de la fecha de presentar el N-400;

en Estados Unidos como residente permanente por lo menos por cinco años inmediatamente antes de la fecha de presentar el N-400; Demostrar que se ha estado físicamente presente en EE.UU. durante por lo menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud;

durante por lo menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud; Demostrar haber vivido, por lo menos tres meses, en un estado o distrito de Uscis que tiene jurisdicción sobre el lugar de su residencia;

que tiene jurisdicción sobre el lugar de su residencia; Ser una persona de buena conducta moral;

Demostrar adherencia a los principios de la Constitución de Estados Unidos ;

; Ser capaz de leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés básico ;

; Tener conocimiento y comprender los fundamentos de la historia , y de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos (educación cívica);

, y de los principios y la forma de (educación cívica); Prestar el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.

Una vez que se presentó el formulario, Uscis enviara una notificación de recibo. Si se necesitan datos biométricos, también avisará el día de la cita, con la fecha, hora y lugar. Una vez que todos los procesos preliminares están completos, la agencia programará una entrevista, en la que se realizarán los exámenes de inglés y educación cívica.

El Uscis tiene ciertas pautas para el proceso de solicitud de naturalización Freepik

La prueba de naturalización consta de:

Inglés : que se determina por la capacidad del solicitante para leer, escribir, hablar y comprender el idioma; y

: que se determina por la capacidad del solicitante para leer, escribir, hablar y comprender el idioma; y Civismo: Conocimiento de la historia y el gobierno de Estados Unidos; el solicitante debe dar una respuesta correcta o proporcionar una formulación alternativa a seis de diez preguntas.

Si se aprueba la solicitud, el beneficiario puede participar en una ceremonia de naturalización, en la que se realizará el Juramento de Lealtad, que es el último paso para convertirse en ciudadano estadounidense.

Residencia permanente para cubanos: cómo obtenerla

Algunas personas de Cuba o ciudadanos cubanos que viven en Estados Unidos y cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad, pueden solicitar una green card a través de la Ley de Ajuste Cubano de 1996 (CAA, por sus siglas en inglés).

Para poder ser elegible, deben cumplir con lo siguiente:

Presentar el Formulario I-485 , Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, apropiadamente;

, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, apropiadamente; Ser natural o ciudadano de Cuba;

Haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido permiso de permanencia temporal ( parole ) después del 1º de enero de 1959;

( ) después del 1º de enero de 1959; Haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año al momento de presentar el I-485;

durante al menos un año al momento de presentar el I-485; Estar físicamente presente en Estados Unidos al momento de presentar el formulario ;

; Ser admisible a Estados Unidos para obtener la residencia permanente o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria; y

o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria; y Merecer el ejercicio favorable de la discreción de Uscis.

La Ley de Ajuste Cubano de 1996 permite que ciudadanos cubanos o personas originarias de Cuba que viven en EE.UU. solicitar la residencia permanente Facebook Cubanos en New Jersey

Además, existen otras formas de convertirse en residente permanente en EE.UU.: