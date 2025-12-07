El anuncio del Uscis para limitar a los migrantes que apliquen a visas en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció la creación de una unidad especializada para “fortalecer las capacidades del sistema migratorio” el país norteamericano. En ese sentido, se prevé realizar una revisión complementaria de las solicitudes de inmigración como visados.

El comunicado del Uscis que afecta a la comunidad migrante

La agencia presentó el nuevo sistema a través de un comunicado. Allí, se informó el uso de mecanismos tecnológicos como la inteligencia artificial para detectar presuntos “terroristas, extranjeros, criminales y otros nacionales” que representen una amenaza al país.

Este sistema proporcionará una revisión complementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración Freepik

“El papel que desempeña Uscis en el sistema de inmigración del país nunca ha sido tan crucial”, dijo director de la agencia, Joseph B. Edlow. “El establecimiento de este centro de investigaciones nos dará capacidades aún mejores para salvaguardar la seguridad del nacional y garantizar la seguridad pública”.

La unidad busca proporcionar una “revisión complementaria más exhaustiva” de las solicitudes y peticiones de inmigración. Para ello, se utilizarán los recursos de verificación de antecedentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de otras agencias.

Se utilizarán los recursos de verificación de antecedentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de otras agencias para fortalecer las verificaciones de inmigración Carolyn Kaster - AP

“Bajo la administración Biden, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se vio obligado a acelerar los procesos de inmigración y naturalización sin tener en cuenta cómo eso afectó la seguridad nacional y seguridad de nuestras comunidades”, señaló Edlow.

“Cambiamos ese enfoque desde el primer día de la administración Trump. Estamos construyendo más medidas de protección que garantizan que el fraude, el engaño y las amenazas no violen la integridad de nuestro sistema de inmigración”, agregó.

El alcance de las nuevas revisiones del Uscis

Cuando el nuevo sistema esté en funcionamiento, se revisarán tanto las solicitudes pendientes como las ya aprobadas para extranjeros. Estas últimas tendrán una revisión más “íntegra”.

Se revisarán tanto las solicitudes pendientes como las ya aprobadas para extranjeros Archivo

Asimismo, las revisiones priorizarán las solicitudes de los países de interés designados por el presidente y se van a regir bajo la Orden Ejecutiva Presidencial 14161.

Otras medidas migratorias implementadas por el Uscis

Pocos días después del tiroteo en Washington, donde falleció un soldado de la Guardia Nacional, la agencia endureció los procesos migratorios a través de la pausa de solicitudes de asilo, green card, procesos de ciudadanía y ajuste de estatus para las personas provenientes de los 19 países considerados de “alto riesgo”:

Venezuela

Cuba

Haití

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Todavía no hay información exacta sobre hasta cuándo puede regir la pausa. No obstante, se prevé los retrasos en millones de casos que todavía están pendientes.

Otra de las últimas medidas anunciadas por el Uscis es la actualización de su Manual de Políticas para reducir el período máximo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo o EAD de cinco años a 18 meses para algunas categorías de extranjeros como aquellos que cuenten con asilo o refugiados.