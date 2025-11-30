Advertencias del Uscis y actualizaciones para inmigrantes con green card tras los anuncios de Trump

El 27 de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados a pocos de la Casa Blanca, y uno de ellos falleció horas después. Las autoridades identificaron como principal sospechoso a un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal, lo que llevó a Donald Trump y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) a implementar nuevas restricciones en los trámites migratorios.

Uno por uno: las nuevas actualizaciones que los migrantes deben conocer

La administración Trump anunció hasta el momento cinco nuevas restricciones con el objetivo de que el “sistema de EE. UU. se recupere por completo”, según estipuló el presidente en su cuenta de Truth Social. Estos son:

Suspensión de trámites para la comunidad afgana

El Uscis confirmó la interrupción de todas las solicitudes de inmigración para los ciudadanos de Afganistán de “manera indefinida”, poco después de conocerse la identidad del principal sospechoso del ataque.

El Uscis anunció la suspensión del procesamiento de las solicitudes de afganos tras el tiroteo en Washington D.C. Captura

”Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspenden a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad e investigación", informó el Uscis.

El anuncio afecta, en principio, a todos los ciudadanos afganos que intenten permanecer en Estados Unidos a través de las solicitudes para el asilo o la residencia permanente (green card), entre otros beneficios migratorios otorgados por la agencia, según consignó The New York Times.

Revisión de la green card a migrantes provenientes de “países preocupantes”

Minutos después de informarse la suspensión de las solicitudes relacionadas con Afganistán, Joseph Edlow (director del Uscis) anunció una “reexaminación rigurosa a gran escala de cada Tarjeta Verde” emitida a migrantes provenientes de países preocupantes.

El Uscis no ha especificado mayores detalles sobre la revisión de la green card X/@USCISJOE

Según consignó CNN, los “países preocupantes” para EE.UU. son los mismos que fueron incluidos en la proclamación presidencial de junio:

Afganistán (donde nació el atacante de Washington)

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Esta política va conforme a lo estipulado a un comunicado presentado por la agencia, donde se comunica el lanzamiento de una nueva guía que permite considerar factores negativos específicos de cada país al evaluar a extranjeros de 19 países de alto riesgo.

Este manual incluye la consideración de factores específicos como la capacidad que tiene un país de emitir documentos de identidad seguros.

Suspenden revisión de solicitudes de asilo

Como tercer anuncio oficial, Edlow confirmó la detención de las decisiones sobre solicitudes de asilo hasta que cada caso “sea inspeccionado e investigado al máximo nivel posible”.

El Uscis le comunicó a los oficiales que aplicaran la orden a todos los casos de asilo coordinados por la agencia Freepick

De acuerdo con un reporte de CBS News, se le indicó a los oficiales que la pausa se aplicaba a todos los casos de asilo coordinados por la agencia, incluidos los presentados por afganos que llegaron en la iniciativa de reasentamiento de Biden.

Recorte de beneficios fiscales

El mismo día del comunicado de Uscis sobre los trámites de asilo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el gobierno recortará los beneficios fiscales para los inmigrantes con estatus irregular en Estados Unidos.

Bessent buscaría ejecutar la orden del presidente Donald Trump, que se publicó en las redes sociales el Día de Acción de Gracias y apuntaba a una variedad de problemas, incluida la "carga de refugiados" en Estados Unidos Allison Robbert - FR172296 AP

La medida busca apoyar el comunicado del presidente Trump, en donde hace alusión a que un migrante que gana US$30.000, con tarjeta de residente, recibe unos US$50.000 anuales en beneficios para su familia.

“Las empresas de servicios financieros deben estar atentas a la identificación de actividades financieras sospechosas que involucren a inmigrantes indocumentados que representen amenazas significativas para la seguridad nacional y pública”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Revisión de remesas

Tras el anuncio de los recortes fiscales, Bessent compartió una alerta que emitió la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para elevar la vigilancia de las transferencias transfronterizas de fondos, como las remesas.

Qué ocurrió el 2 de noviembre en Washington

A las 14.15 hs (hora local) Jeffery Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, dijo que un hombre apareció en una esquina, levantó su arma y disparó contra dos soldados de la Guardia Nacional en la intersección de las calles 17 y I NW.

El hecho se produjo a pocas cuadras de la Casa Blanca a las 14.15 hs (hora local) Rahmat Gul - FR172204 AP

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, había dicho a través de su cuenta de X que los dos soldados habían fallecido. Sin embargo, poco después, se retractó y dijo que había informes contradictorios.

A las 15 hs (hora local), la policía de DC dijo que tenían un sospechoso bajo custodia y el director del FBI, Kash Patel, agregó en una publicación en redes sociales que la agencia estaba “comprometida” con la investigación.

Horas después del ataque, Donald Trump anunció la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los soldados heridos. El magnate republicano subrayó que la especialista, “una persona increíble”.