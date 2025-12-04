Cancillería de Ecuador suspende solicitudes presenciales de visas en EE.UU.: cómo hacer el trámite de eVisas

La Cancillería de Ecuador anunció que todas las solicitudes, reposiciones y trámites vinculados a las visas dejarán de realizarse de manera presencial y pasarán a gestionarse exclusivamente a través del sistema de visado electrónico eVisas.

Desde cuándo se debe tramitar la visa por medio de eVisas

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que, desde el 26 de noviembre de 2025, quedaron suspendidos todos los trámites presenciales de visas en Estados Unidos. A partir de esa fecha, únicamente se atenderán solicitudes mediante la plataforma electrónica eVisas.

Cancillería de Ecuador elimina el trámite presencial de la visa (X @CancilleriaEc)

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informa a la ciudadanía dentro y fuera de Ecuador, que ahora todos los procesos de visado y sus trámites asociados serán gestionados de manera exclusiva a través del sistema de visado electrónico eVisas”, indicó.

La institución señaló que los trámites ingresados presencialmente antes del 26 de noviembre serán procesados en un plazo máximo de 30 días. Además, aclaró que las visas de protección internacional no están sujetas al nuevo sistema, por lo que continuarán gestionándose de forma presencial bajo el procedimiento previo.

Cómo se debe hacer el trámite en el portal eVisas

Con el cambio de la Cancillería de Ecuador para que todos los trámites relacionados con la visa se realicen a través del portal eVisas, los ciudadanos dentro y fuera del país deben ingresar al sitio oficial y completar los siguientes pasos:

Ingresar al sistema eVisas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Registrarse con un correo electrónico válido, crear un usuario y contraseña, y llenar un formulario con datos personales como nombre, edad y nacionalidad.

con un correo electrónico válido, crear un usuario y contraseña, y llenar un formulario con datos personales como nombre, edad y nacionalidad. Iniciar la solicitud de visa seleccionando “Nuevo trámite”, elegir el tipo de visa requerida y completar la información solicitada, incluido el número de pasaporte, fotografía y documentación de respaldo.

seleccionando “Nuevo trámite”, elegir el tipo de visa requerida y completar la información solicitada, incluido el número de pasaporte, fotografía y documentación de respaldo. Realizar el primer pago , cuyo monto llegará por correo electrónico. Este pago no es reembolsable.

, cuyo monto llegará por correo electrónico. Este pago no es reembolsable. Seguimiento de la solicitud , mediante notificaciones enviadas al correo del usuario.

, mediante notificaciones enviadas al correo del usuario. Subsanación , en caso de que falte documentación o exista algún error. El usuario tendrá un plazo máximo de 10 días para corregir la información. Si corresponde, el Centro de Servicios Digitales podrá solicitar una entrevista presencial o virtual.

, en caso de que falte documentación o exista algún error. El usuario tendrá un plazo máximo de 10 días para corregir la información. Si corresponde, el Centro de Servicios Digitales podrá solicitar una entrevista presencial o virtual. Segundo pago, que deberá hacerse en línea una vez aprobada la solicitud y, posteriormente, de forma presencial en una entidad bancaria autorizada. Tras este paso, el sistema notificará la finalización del proceso.

Si los ciudadanos tienen alguna duda sobre el tipo de visado que deben solicitar, pueden entrar al sitio web de la Cancillería ecuatoriana, en el apartado visas, para no equivocarse al tramitar la suya.

Qué otros trámites se pueden hacer en el sistema de eVisas

Además de solicitar una visa, en el nuevo sistema se pueden realizar tres servicios más: como la transferencia de visas, que consiste en trasladar una visa vigente a otro pasaporte del mismo titular.

La visa de Ecuador debe solicitarse en línea por medio del portal eVisas (Cancillería de Ecuador)

También se puede solicitar la cancelación de una visa y realizar una orden de cedulación. La Cancillería recuerda que para los menores de edad, estos trámites se deben hacer a través de sus padres, representantes o apoderados legales.