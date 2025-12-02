Las nuevas razones por las que EE.UU. puede negar las visas
Un oficial consular es el responsable de evaluar si un individuo está calificado para recibir el permiso de entrada al país norteamericano
La ley estadounidense requiere que los solicitantes de visa sean entrevistados por un funcionario en una embajada o consulado. Sin embargo, el agente puede negar el permiso por diversos motivos. Recientemente, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) dio a conocer nuevas razones para rechazar las autorizaciones.
EE.UU. advierte sobre las razones por las que podría negar una visa
En una publicación de X, la oficina de viajes del DOS señaló: “El funcionario consular puede negar tu solicitud de visa si no cree que tienes la intención de seguir las reglas de una visa de visitante de EE.UU.”.
El mensaje acompaña a la publicación en la que se advierte acerca de la “responsabilidad" de utilizar el permiso correctamente. En ese sentido, la agencia señala algunas actividades permitidas con una visa de visitante B1/B2:
- Turismo
- Vacaciones (días festivos)
- Compras
- Visitar a amigos o familiares
- Reuniones con socios comerciales
- Asistir a una convención o conferencia
Mientras que las actividades no permitidas, son:
- Turismo de nacimiento (viajar con el propósito principal de dar a luz en los Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense para el niño).
- Trabajar y recibir un pago de un empleador o negocio estadounidense.
- Estudiar para obtener un título o crédito académico.
- Actuaciones pagadas.
Actualización: las razones de salud por las que EE.UU. podría negar una visa
En los primeros días de noviembre, el sitio KFF Health News, informó acerca de que los extranjeros que buscan visas para vivir en Estados Unidos podrían ser rechazados si tienen ciertas condiciones médicas.
La información la dio a conocer el DOS en un cable a sus funcionarios consulares. En la guía, ordena que se consideren no elegibles para ingresar a EE.UU. a ciertos solicitantes por varias razones nuevas, que incluyen la edad o la probabilidad de que dependan de beneficios públicos debido a sus problemas de salud.
Las nuevas directrices exigen que la salud de los inmigrantes sea una prioridad en el proceso de solicitud. Charles Wheeler, abogado principal de la Red Católica de Inmigración Legal, explicó al medio citado que la guía se aplica a casi todos los solicitantes de visa, pero es probable que solo se utilice para quienes buscan residir permanentemente en EE.UU.
El aviso dice: “Ciertas afecciones de salud, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, metabólicas, neurológicas y mentales, pueden requerir cientos de miles de dólares en atención médica”.
El cable también alienta a los funcionarios encargados de aprobar las visas a considerar otras condiciones, como la obesidad.
Los motivos de ilegibilidad para una visa, según la ley de inmigración de EE.UU.
El DOS indica que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece los tipos de visas disponibles para viajar a Estados Unidos y las condiciones que deben cumplirse para obtenerlas. Asimismo, establece las razones por las que un solicitante puede ser inelegible.
Algunas de las más comunes son:
- Motivos de salud: incluyen tener una enfermedad contagiosa de importancia para la salud pública, no presentar documentación de vacunación contra enfermedades prevenibles, tener un trastorno físico o mental asociado con un comportamiento que pueda representar una amenaza, o ser adicto o abusador de drogas.
- Causas penales: haber sido condenado o admitir haber cometido un delito que involucre vileza moral, una violación relacionada con una sustancia controlada (drogas), o haber sido condenado por dos o más delitos con sentencias agregadas de cinco años o más.
También se incluye el tráfico ilícito de sustancias controladas, la prostitución y el vicio comercializado, la trata de personas, y el lavado de dinero.
- Motivos de seguridad: se aplican a aquellos que buscan ingresar para participar en espionaje, sabotaje, o derrocar al gobierno de EE. UU. por la fuerza. También incluye el haber participado o estar asociado a actividades terroristas o ser miembro de un partido comunista o totalitario.
- Remoción previa o presencia ilegal: haber sido removido previamente y buscar la readmisión dentro de un período de tiempo especificado; incluye la presencia ilegal acumulada en EE.UU.
