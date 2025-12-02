Las nuevas razones por las que EE.UU. puede negar las visas

La ley estadounidense requiere que los solicitantes de visa sean entrevistados por un funcionario en una embajada o consulado. Sin embargo, el agente puede negar el permiso por diversos motivos. Recientemente, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) dio a conocer nuevas razones para rechazar las autorizaciones.

EE.UU. advierte sobre las razones por las que podría negar una visa

En una publicación de X, la oficina de viajes del DOS señaló: “El funcionario consular puede negar tu solicitud de visa si no cree que tienes la intención de seguir las reglas de una visa de visitante de EE.UU.”.

La publicación de la oficina de viajes alertó a los migrantes que buscan una visa de turismo X @TravelGov - X @TravelGov

El mensaje acompaña a la publicación en la que se advierte acerca de la “responsabilidad" de utilizar el permiso correctamente. En ese sentido, la agencia señala algunas actividades permitidas con una visa de visitante B1/B2:

Turismo

Vacaciones (días festivos)

Compras

Visitar a amigos o familiares

Reuniones con socios comerciales

Asistir a una convención o conferencia

Mientras que las actividades no permitidas, son:

Turismo de nacimiento (viajar con el propósito principal de dar a luz en los Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense para el niño).

Trabajar y recibir un pago de un empleador o negocio estadounidense.

Estudiar para obtener un título o crédito académico.

Actuaciones pagadas.

Actualización: las razones de salud por las que EE.UU. podría negar una visa

En los primeros días de noviembre, el sitio KFF Health News, informó acerca de que los extranjeros que buscan visas para vivir en Estados Unidos podrían ser rechazados si tienen ciertas condiciones médicas.

La ley estadounidense establece muchos estándares bajo los cuales una solicitud de visa puede ser rechazada Freepik

La información la dio a conocer el DOS en un cable a sus funcionarios consulares. En la guía, ordena que se consideren no elegibles para ingresar a EE.UU. a ciertos solicitantes por varias razones nuevas, que incluyen la edad o la probabilidad de que dependan de beneficios públicos debido a sus problemas de salud.

Las nuevas directrices exigen que la salud de los inmigrantes sea una prioridad en el proceso de solicitud. Charles Wheeler, abogado principal de la Red Católica de Inmigración Legal, explicó al medio citado que la guía se aplica a casi todos los solicitantes de visa, pero es probable que solo se utilice para quienes buscan residir permanentemente en EE.UU.

El aviso dice: “Ciertas afecciones de salud, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, metabólicas, neurológicas y mentales, pueden requerir cientos de miles de dólares en atención médica”.

El cable también alienta a los funcionarios encargados de aprobar las visas a considerar otras condiciones, como la obesidad.

Los motivos de ilegibilidad para una visa, según la ley de inmigración de EE.UU.

El DOS indica que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece los tipos de visas disponibles para viajar a Estados Unidos y las condiciones que deben cumplirse para obtenerlas. Asimismo, establece las razones por las que un solicitante puede ser inelegible.

Las razones de inelegibilidad para una visa, establecidas principalmente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), se agrupan en varias categorías rawpixel.com / Freepik

Algunas de las más comunes son:

Motivos de salud : incluyen tener una enfermedad contagiosa de importancia para la salud pública, no presentar documentación de vacunación contra enfermedades prevenibles, tener un trastorno físico o mental asociado con un comportamiento que pueda representar una amenaza, o ser adicto o abusador de drogas.

: incluyen tener una de importancia para la salud pública, no presentar documentación de contra enfermedades prevenibles, tener un asociado con un comportamiento que pueda representar una amenaza, o ser Causas penales: haber sido condenado o admitir haber cometido un delito que involucre vileza moral, una violación relacionada con una sustancia controlada (drogas), o haber sido condenado por dos o más delitos con sentencias agregadas de cinco años o más.

También se incluye el tráfico ilícito de sustancias controladas, la prostitución y el vicio comercializado, la trata de personas, y el lavado de dinero.