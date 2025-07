El formulario I-90 de Uscis para reemplazar o renovar la green card en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar las solicitudes de residencia permanente, y en su momento de reemplazar o renovar la green card. Para cambiar la tarjeta es necesario utilizar el formulario I-90, y cumplir con el pago de una tarifa y otros requisitos.

¿Quiénes necesitan usar el formulario I-90 de Uscis?

Se debe presentar el formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, para renovar el documento si se emitió uno válido por 10 años que ya caducó o caducará en los próximos seis meses. También lo deben usar los beneficiarios que adquirieron el estatus antes de los 14 años, cuando cumplan la edad señalada.

Se debe renovar la green card con validez de 10 años si ha caducado o caducará dentro de los próximos seis meses Freepik

El Uscis explica que si se emitió una green card válida solo por dos años, se trata de un estatus de residente permanente condicional y no se puede presentar el I-90 para renovar (pero sí puede reemplazar en situaciones específicas). En su lugar, se requiere una petición para cancelar las condiciones dentro de 90 días antes de que expire el documento.

Si se otorgó el estatus de residente condicional a base de un matrimonio, es necesario presentar el formulario I-751, Petición para Cancelar las Condiciones en la Residencia.

Quienes obtuvieron el estatus a base de ser una inversionista o empresario, deben presentar el formulario I-829, Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones en el Estatus de Residente Permanente.

“Si usted no presenta la petición para cancelar las condiciones en la residencia antes de que expire su tarjeta, puede perder su estatus”, indica la agencia.

¿Cómo reemplazar o renovar la tarjeta de residente permanente?

Si el residente permanente, legal o condicional necesita reemplazar o renovar la tarjeta debido a las razones indicadas, puede comenzar el proceso mediante la presentación del formulario I-90 en línea o por correo postal.

El costo de presentar la solicitud es de:

En papel: US$465

En línea: US$415

Si el organismo de inmigración determina que el beneficiario debe presentar datos biométricos, le indicará la hora y el lugar de la cita. Una vez que se aprueba la solicitud, el Uscis enviará por correo postal la nueva tarjeta de residente permanente.

La green card es prueba del estatus de residente permanente en EE.UU. Freepik

¿Cuándo reemplazar o renovar la green card?

Desde el 10 de septiembre de 2024, el Uscis extendió automáticamente la validez de la green card a 36 meses para los residentes permanentes legales que presenten el formulario I-90. Sin embargo, es importante saber cuándo iniciar el trámite y en qué situaciones.

Un residente permanente legal debe renovar la green card si:

La anterior se perdió, fue robada, mutilada o destruida.

Recibió la green card antes de cumplir 14 años de edad y ahora los ha cumplido (a menos que caduque antes de que se cumplan 16 años).

Ha sido un itinerante y ahora tomará residencia formal en los Estados Unidos.

Ha sido residente permanente legal que ha vivido en Estados Unidos y ahora adquiere el estatus de itinerante.

El estatus ha sido convertido automáticamente al de residente permanente legal (esto incluye los solicitantes que son trabajadores agrícolas especiales).

Tiene una versión anterior de la tarjeta de inscripción de extranjero y debe reemplazarla con una actual.

La tarjeta contiene información incorrecta.

Ha cambiado legalmente de nombre u otra información biográfica después de recibirla.

Nunca se recibió la anterior.

El Uscis advierte que si la green card no tiene ninguna fecha de caducidad, quiere decir que se trata de una versión muy antigua, y la mayoría de esas ediciones ya no son válidas. “Si en su tarjeta no aparece escrita una fecha de caducidad, le sugerimos que envíe una solicitud para renovarla”.

La mayoría de las versiones antiguas de la tarjeta de residente permanente ya no son válidas Uscis

Un residente permanente condicional debe reemplazar el documento si:

Se perdió, fue robado, mutilado o destruido.

La tarjeta contiene información incorrecta.

El beneficiario cambió legalmente de nombre u otra información biográfica después de recibirlo.

Nunca recibió la tarjeta.

La importancia de mantener actualizada la green card

Es importante que la tarjeta esté actualizada, de lo contrario podría resultar difícil para el migrante demostrar que es residente permanente y ello podría afectar la posibilidad de viajar fuera del país o demostrar que se cumple con los requisitos para trabajar en Estados Unidos.

De acuerdo con la legislación estadounidense, la green card se debe portar y estar en orden para conservar el estatus. También es la vía más común hacia la ciudadanía, por lo que no tenerla vigente se podrían complicar los trámites migratorios futuros.

Además, de acuerdo con la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), “todo extranjero, de 18 años de edad o más, deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que se le haya emitido… Cualquier extranjero que no cumpla con estas disposiciones será culpable de un delito menor…”.