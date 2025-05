Es dominicana, le aprobaron la green card en dos meses y revela cómo lo logró: “Hice un libro”

Pamela, una migrante de República Dominicana que vive en Estados Unidos, captó la atención en sus redes sociales al contar que obtuvo su residencia legal permanente en apenas dos meses. En un video compartió su cronograma detallado del proceso, desde el envío del formulario hasta la notificación de su entrevista, para ayudar a otros migrantes en sus trámites. “Así fue mi timeline”, comentó.

Trámite para obtener la green card: cuándo envió su solicitud y qué pasó después

En un clip que compartió en Tiktok, Pamela explicó que ella y su esposo enviaron el paquete de solicitud de residencia permanente el 24 de febrero de 2025 por UPS. Fue un envío exprés, explicó.

Así obtuvo su green card en dos meses

“Llegó al Lock Box de Chicago el 25 de febrero de 2025”, dijo la joven migrante. Posteriormente, tres días después, tuvo las primeras noticias del proceso: “El 28 de febrero me enviaron mensajes de texto notificándome de que ya habían recibido mi caso y habían cobrado mis money orders". También le informaron que le habían dado un número de caso.

El 7 de marzo, apenas 10 días después de la llegada de su paquete, llegaron las cartas oficiales: “Recibí las cartas con los recibos... también me mandaron una carta explicándome cómo crear mi cuenta online en la página de Uscis (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos)”.

Pamela contó que ese mismo día creó la cuenta y, de inmediato, recibió otra notificación: Uscis ya había agendado su cita para que tomaran sus datos biométricos.

Toma de datos biométricos: cómo reprogramó su cita

Inicialmente, la agencia le asignó un turno para acudir a dejar sus huellas para el 28 de marzo. Sin embargo, Pamela comentó que ella eligió modificó esa fecha: “Reagendé esos biométricos para el lunes. O sea, el día 10... fue superfácil”. Según explicó, cualquier persona puede realizar ese trámite en el sitio oficial.

El 10 de marzo, la mujer asistió al centro de datos biométricos. “La toma de mi huella, fue superrápido”, comentó. Una vez que realizó este paso, recibió otras notificaciones.

“Cuando estoy saliendo (de la cita) me llegan cinco correos de que habían tomado una acción en mi caso. Cuando entré, vi que habían marcado los biométricos como realizados, me habían marcado la entrevista como realizada y todo bien”, señaló.

La toma de datos biométricos es uno de los últimos pasos hasta tener una decisión de la agencia: si se aprueba, dentro de poco se emite la tarjeta Unsplash

Cómo preparó la carpeta con la evidencia sobre la relación con su esposo

Ocho días después, el 18 de marzo, Pamela y su esposo decidieron enviar una carpeta con información adicional, que probaba el tiempo que tenían de relación, ya que ella buscaba obtener la ciudadanía por la vía de matrimonio. “Enviamos los impuestos que habíamos hecho en conjunto y una carpeta completa con toda la línea de tiempo con la evidencia de nuestra relación”, explicó.

La mujer relató que con su esposo tenían cuatro años de noviazgo antes de casarse y que preparó un extenso resumen de su historia. “Yo hice un libro. Envié vuelos, regalos que me ha comprado mi esposo. Envié cuentas que tenemos en común. Envié las cuentas de Netflix, la cuenta de Disney, la cuenta de Spotify... también el Find My iPhone, que lo tenemos en conjunto”, detalló.

Además de documentos y comprobantes, agregó una cronología precisa. “En este paquete mandé cómo nos conocimos, dónde nos conocimos, el tiempo que duramos saliendo, el tiempo que duramos comprometidos y el tiempo que tenemos de casados... le agregué todo literalmente”, resumió.

La entrevista y el examen son de los pasos más importantes en el proceso de la residencia legal permanente Unsplash

La ansiedad y cuándo recibió la notificación clave

La mujer contó que aunque no había pasado mucho tiempo desde que había iniciado el trámite, estaba muy nerviosa. “Me sentía muy ansiosa”, reveló. Por fortuna, pocos días después recibió una noticia que calmó su ánimo.

“El día 20 (de marzo) me llega la notificación de que me agendaron mi entrevista. ¡Ay! Yo ese día lloré“, contó. Según explicó, sabía que muchas personas tardaban años en realizar el proceso para obtener su green card y ella sentía que no iba a poder esperar tanto.

La entrevista se programó para el 24 de abril, exactamente un mes y cuatro días después del envío de documentación adicional. “Yo tardé dos meses en el proceso y un mes de eso fue esperando la entrevista”, puntualizó.