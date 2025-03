Este grupo de migrantes tienen prioridad para la entrevista de asilo afirmativo en EE.UU.

A través del asilo, el gobierno de Estados Unidos ofrece protección a quienes ya se encuentran dentro del país o en un puerto de entrada y temen regresar a su nación porque vivieron o creen que pueden sufrir persecución. La categoría afirmativa tiene como requisito una entrevista, y estas son las personas que tienen prioridad.

¿Quiénes pueden pedir asilo en Estados Unidos?

Un extranjero es elegible para solicitar asilo si demuestra que en su país de origen sufrió o cree que puede ser perseguido por su raza, la religión que profesan, la nacionalidad, su asociación con un grupo social o su ideología política.

Hay tres formas de obtener el beneficio:

El proceso afirmativo.

Una entrevista sobre los méritos del asilo después de una determinación positiva de temor creíble.

El proceso defensivo.

Asilo afirmativo: estas personas tiene prioridad para la entrevista

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que uno de los pasos del proceso de asilo afirmativo es la programación de un encuentro con un oficial, la cual se lleva a cabo en una oficina local de la agencia.

En ese contexto, el Uscis señala que al momento de programar las reuniones, la División de Asilo busca dar prioridad a las solicitudes que fueron presentadas recientemente.

Añade que dar prioridad a las solicitudes más recientes, permite colocar de forma oportuna a esas personas que están en procedimientos de remoción en caso de que no se les concede el asilo, lo que reduce el incentivo de presentar la petición con el único fin de obtener una autorización de empleo.

La dependencia programa entrevistas de asilo afirmativo mediante dos vías simultáneas; generalmente el orden de prioridad es el siguiente:

Primera prioridad : solicitudes que fueron programadas para una entrevista, pero el encuentro fue reprogramado a petición del beneficiario o por necesidad de Uscis;

: solicitudes que fueron programadas para una entrevista, pero el encuentro fue reprogramado a petición del beneficiario o por necesidad de Uscis; Segunda prioridad : solicitudes que han estado pendientes por 21 días o menos;

: solicitudes que han estado pendientes por 21 días o menos; Tercera prioridad: todas las solicitudes de asilo afirmativo restantes, comienzan con aquellas presentadas recientemente, y trabajan en orden retrospectivo hacia las más antiguas.

El organismo explica que las cargas de trabajo relacionadas con el control migratorio en las fronteras, los requisitos estatutarios y las obligaciones de los litigios pueden afectar su capacidad para programar todas las nuevas solicitudes dentro del plazo de 21 días.

“Los directores de oficinas de asilo podrían considerar, según cada caso individual, una petición urgente para programación de entrevista fuera del orden de prioridad descrito”, indica Uscis.

Para aquellos solicitantes de asilo que viven lejos de una oficina destinada para el proceso, se programan entrevistas en localidades circuito, que son usualmente localidades de la agencia que tienen otros propósitos.

¿Por qué Uscis le da prioridad a las solicitudes de asilo afirmativo más recientes?

La agencia predecesora de Uscis, el Servicio de Inmigración y Naturalización, estableció por primera vez el sistema “último en llegar, primero en salir” (last in, first out).

Este enfoque de orden de llegada para programación de entrevistas es parte de las reformas al sistema de asilo implementadas en 1995.

El objetivo es disuadir a las personas para utilizar los retrasos en el procesamiento de casos de asilo con el único fin de obtener una autorización de empleo por medio de presentación de solicitudes fraudulentas y que no son meritorias.