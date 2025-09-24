Fin al TPS: los cuatro países que perdieron el estatus en septiembre y sus únicas opciones

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para diversas naciones. En septiembre, estos son los países que perdieron el beneficio y sus opciones.

Los cuatro países que perdieron el TPS en septiembre

El pasado viernes 19 de septiembre, la agencia federal anunció que tras revisar las condiciones de Siria y consultar con otras dependencias gubernamentales, la secretaria Kristi Noem, determinó cancelar el beneficio, que tenía vigencia hasta el 30 de septiembre.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha cancelado el TPS para diversos países Alex Brandon - Pool AP

Con el anuncio, la designación de Siria al TPS y sus beneficios relacionados finalizan el 21 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs.

Mientras que la designación de Venezuela al TPS y sus beneficios relacionados finalizaron el 10 de septiembre, y la cancelación entra en vigencia el 7 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs. Esta terminación aplica a los beneficiarios de 2021 que no se reinscribieron bajo la notificación de extensión del 17 de enero de 2025.

El DHS también canceló el estatus para Nicaragua y Honduras. Los beneficios dejaron de estar vigentes a partir del 8 de septiembre de 2025.

El país que perdería el TPS en septiembre y tiene un alivio

La designación de Haití al TPS estaba programada para terminar el 2 de septiembre de este año. Sin embargo, el 15 de julio de 2025, un juez en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York emitió una sentencia final que establece que la fecha efectiva de cualquier terminación no sea anterior al 3 de febrero de 2026.

Haití fue designado inicialmente para TPS el 21 de enero de 2010 alf;fotorecurso.com - Gob MX

Las opciones para los migrantes que pierden el Estatus de Protección Temporal

A diferencia de otros beneficios migratorios, la concesión no otorga la residencia permanente legal ni ninguna otra condición, por lo que el extranjero con la protección debe buscar otra forma de estar en el país.

Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, explicó para CNN la abogada de inmigración Elizabeth Uribe. Aunque la especialista fue consultada por el caso de los venezolanos que se quedarán sin el beneficio, las opciones que presentó son aplicables a los ciudadanos de otros países.

Asilo: si se teme regresar al país de origen porque podría sufrir persecución, esta opción otorga protección, pero se debe comprobar el miedo creíble. Para obtenerlo, en la categoría de afirmativo o defensivo, se debe presentar el formulario I-589 ante el Uscis, dentro del año siguiente a la llegada.

Las personas bajo la designación de 2023 para Venezuela ya no tienen TPS Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

Cuando el TPS finaliza, el gobierno espera que los beneficiarios regresen a sus países de origen, explica el despacho de abogados de inmigración Consumer Law Group. Actualmente, la Administración Trump invita a los beneficiarios a utilizar la aplicación CBP One para autodeportarse.

Los especialistas en migración indican que existen algunas alternativas para permanecer en Estados Unidos de manera legal: