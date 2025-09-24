Fin al TPS: los cuatro países que perdieron el estatus en septiembre y sus únicas opciones
El secretario de Seguridad Nacional puede designar a un país para el beneficio debido a condiciones que impidan temporalmente el regreso seguro de sus ciudadanos
- 4 minutos de lectura'
Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para diversas naciones. En septiembre, estos son los países que perdieron el beneficio y sus opciones.
Los cuatro países que perdieron el TPS en septiembre
El pasado viernes 19 de septiembre, la agencia federal anunció que tras revisar las condiciones de Siria y consultar con otras dependencias gubernamentales, la secretaria Kristi Noem, determinó cancelar el beneficio, que tenía vigencia hasta el 30 de septiembre.
Con el anuncio, la designación de Siria al TPS y sus beneficios relacionados finalizan el 21 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs.
Mientras que la designación de Venezuela al TPS y sus beneficios relacionados finalizaron el 10 de septiembre, y la cancelación entra en vigencia el 7 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs. Esta terminación aplica a los beneficiarios de 2021 que no se reinscribieron bajo la notificación de extensión del 17 de enero de 2025.
El DHS también canceló el estatus para Nicaragua y Honduras. Los beneficios dejaron de estar vigentes a partir del 8 de septiembre de 2025.
El país que perdería el TPS en septiembre y tiene un alivio
La designación de Haití al TPS estaba programada para terminar el 2 de septiembre de este año. Sin embargo, el 15 de julio de 2025, un juez en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York emitió una sentencia final que establece que la fecha efectiva de cualquier terminación no sea anterior al 3 de febrero de 2026.
Las opciones para los migrantes que pierden el Estatus de Protección Temporal
A diferencia de otros beneficios migratorios, la concesión no otorga la residencia permanente legal ni ninguna otra condición, por lo que el extranjero con la protección debe buscar otra forma de estar en el país.
Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, explicó para CNN la abogada de inmigración Elizabeth Uribe. Aunque la especialista fue consultada por el caso de los venezolanos que se quedarán sin el beneficio, las opciones que presentó son aplicables a los ciudadanos de otros países.
- Asilo: si se teme regresar al país de origen porque podría sufrir persecución, esta opción otorga protección, pero se debe comprobar el miedo creíble. Para obtenerlo, en la categoría de afirmativo o defensivo, se debe presentar el formulario I-589 ante el Uscis, dentro del año siguiente a la llegada.
Cuando el TPS finaliza, el gobierno espera que los beneficiarios regresen a sus países de origen, explica el despacho de abogados de inmigración Consumer Law Group. Actualmente, la Administración Trump invita a los beneficiarios a utilizar la aplicación CBP One para autodeportarse.
Los especialistas en migración indican que existen algunas alternativas para permanecer en Estados Unidos de manera legal:
- Visas U y T: están disponibles para víctimas de ciertos crímenes graves que cooperaron con las autoridades.
- Residencia permanente a través de un familiar: la persona debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente; también es posible optar por la green card a través de un empleo.
- Pedir la residencia por matrimonio: si la persona está casada con un ciudadano o residente permanente, puede comenzar el trámite para obtener la green card. Si ingresó sin documentos, deberá gestionar una libertad condicional antes de solicitar el ajuste de estatus.
