Fin del TPS para Honduras: tres vías del Uscis para regularizar el estatus o conseguir una autorización laboral EAD

El cierre del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Honduras modificó la situación migratoria de quienes estaban incluidos en el programa. Desde septiembre de 2025, cada beneficiario volvió al estatus migratorio que tenía antes del TPS o quedó sujeto a cualquier otra categoría que hubiera obtenido legalmente durante ese período.

Fin del TPS para Honduras: las alternativas migratorias que contempla el Uscis

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), existen distintas alternativas migratorias para quienes reúnen las condiciones establecidas por las autoridades. Entre ellas se encuentran:

Las peticiones familiares.

Determinadas visas de empleo.

El asilo.

La finalización del TPS para los ciudadanos de Honduras se produjo el 8 de septiembre de 2025 Imagen creada con IA

Cada opción tiene requisitos específicos y no todas pueden aplicarse a cualquier persona. Según el organismo, en el caso de las solicitudes de asilo, el mantenimiento del TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria.

El mantenimiento del TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria que permita una excepción al plazo general de un año para solicitar asilo, siempre que la petición se presente dentro de un período razonable.

Green card tras el TPS: cuándo una petición familiar puede abrir la vía a la residencia

Una de las vías contempladas es la solicitud de residencia mediante un familiar que tenga ciudadanía estadounidense o residencia permanente legal.

El procedimiento comienza, en determinados casos, con el formulario I-130, utilizado para demostrar la existencia de una relación familiar que permite solicitar una categoría migratoria.

Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses comprenden a los:

Cónyuges

Hijos solteros menores de 21 años

Padres de ciudadanos que tengan al menos 21 años

Según el sitio web del Uscis, en estas categorías no existe un límite anual de visas. También hay opciones de preferencia familiar para hijos adultos y hermanos de ciudadanos, además de cónyuges e hijos de residentes permanentes, aunque estas están sujetas a cupos y pueden implicar períodos de espera.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

El ajuste de estatus constituye otra posibilidad cuando el solicitante cumple las condiciones correspondientes. Quienes hayan sido inspeccionados y admitidos o hayan recibido parole pueden ser elegibles para presentar el I-485 si además cumplen los demás requisitos aplicables.

Visas de trabajo tras el TPS de Honduras: opciones H-1B, H-2A, H-2B y categorías EB

La segunda alternativa está relacionada con el empleo. Un trabajador hondureño puede ser patrocinado por una empresa estadounidense cuando reúne los requisitos de una clasificación laboral determinada. Entre las opciones temporales figuran:

Las visas H-1B para determinados profesionales.

para determinados profesionales. H-2A para trabajadores agrícolas.

para trabajadores agrícolas. H-2B para empleos temporales no agrícolas.

En estos casos, el empleador puede presentar ante el Uscis el formulario I-129. También existen categorías de inmigración basadas en el empleo, identificadas como EB-1 a EB-5. Algunas de ellas, como EB-2 y EB-3, pueden exigir que el contratista obtenga previamente una certificación laboral del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) antes de presentar la petición de inmigrante mediante el I-140.

La EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en Estados Unidos Uscis y Freepick

Mientras determinados trámites permanecen pendientes, algunos solicitantes pueden acceder a un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Quienes tengan un formulario I-485 pendiente pueden solicitar el permiso laboral mediante el I-765, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Asilo tras el fin del TPS y requisitos para obtener un EAD

El asilo constituye una tercera vía para las personas que puedan demostrar un temor fundado de persecución por alguno de los motivos protegidos por la legislación estadounidense, como raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.

Tras la pérdida del TPS, quienes pretendan aplicar a esta excepción deben presentar el formulario I-589 dentro de un período razonable después de que deje de existir la circunstancia extraordinaria.

Los solicitantes de asilo también pueden llegar a ser elegibles para un EAD una vez cumplido el período establecido por las normas aplicables. Por eso, la pérdida del permiso laboral asociado al TPS no significa que todas las vías queden cerradas.

Por qué Estados Unidos terminó el TPS para Honduras tras más de dos décadas

La finalización del TPS hondureño se produjo después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinara que las circunstancias que habían dado origen a la designación ya no justificaban mantenerla. El país latino fue incorporado al programa después del huracán Mitch de 1998.

Se estima que una nueva normativa del DHS va a afectar el estatus migratorio de unos 350 mil haitianos y 6000 sirios en todo Estados Unidos Imagen generada con IA

Según la decisión administrativa, las condiciones relacionadas con aquel desastre habían cambiado y el gobierno estadounidense consideró que existían condiciones para permitir el retorno de ciudadanos hondureños.

Las autoridades también remarcaron que el TPS fue creado como una protección temporal y no como una categoría permanente de residencia.