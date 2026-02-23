Green card exprés: el beneficio del Uscis que evita entrevistas en estos casos

La mayoría de los migrantes que solicitan la residencia permanente legal, o green card, para vivir y trabajar en Estados Unidos, deben atravesar una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Según las políticas de la agencia, existe un beneficio que permite a ciertos solicitantes evitar este requisito. No obstante, es necesario cumplir con ciertas condiciones.

¿Quiénes pueden evitar la entrevista al tramitar la green card?

Por norma general, los oficiales del Uscis entrevistan a casi todos los solicitantes de Ajuste de Estatus (I-485) como parte del proceso para verificar identidad, comprobar la información y confirmar elegibilidad.

Al decidir si se exime la entrevista, el oficial tiene que considerar toda la evidencia relevante en el expediente del solicitante.

La exención no implica una aprobación más rápida automática, sino que elimina el paso presencial cuando el expediente es suficiente.

La excepción, conocida como “waiving the interview” o exención de entrevista, aplica para las siguientes categorías:

Hijos solteros (menores de 21 años de edad) de ciudadanos estadounidenses sí presentaron un Formulario I-485 por su cuenta (o lo hicieron junto con las solicitudes de ajuste de su familia y todos los peticionarios de esa familia son elegibles para una exención de entrevista).

(menores de 21 años de edad) sí presentaron un Formulario I-485 por su cuenta (o lo hicieron junto con las solicitudes de ajuste de su familia y todos los peticionarios de esa familia son elegibles para una exención de entrevista). Padres de ciudadanos estadounidenses .

. Hijos solteros (menores de 14 años de edad) de residentes permanentes legales si presentaron un Formulario I-485 por su cuenta (o lo hicieron junto con las solicitudes de ajuste de su familia y cada solicitante de esa familia es elegible para una exención de entrevista).

Es necesario remarcar que, si el Uscis establece que es necesaria una entrevista para un solicitante en cualquiera de las categorías anteriores, un funcionario la realizará. Además, se puede aplicar la exención a:

Solicitantes de personal militar : se puede eximir la comparecencia personal del cónyuge militar solicitante; sin embargo, el solicitante de ajuste debe presentarse a una entrevista.

: se puede eximir la comparecencia personal del cónyuge militar solicitante; sin embargo, el solicitante de ajuste debe presentarse a una entrevista. Peticionarios encarcelados : se puede eximir la comparecencia personal de un cónyuge estadounidense peticionario que esté encarcelado y no pueda asistir a la entrevista de ajuste de estatus. En estos casos, el solicitante debe presentarse a la entrevista.

: se puede eximir la comparecencia personal de un cónyuge estadounidense peticionario que esté encarcelado y no pueda asistir a la entrevista de ajuste de estatus. En estos casos, el solicitante debe presentarse a la entrevista. Enfermedad o incapacidad: un funcionario puede encontrarse con casos en los que sea apropiado prescindir de la comparecencia personal de un solicitante o peticionario debido a enfermedad o incapacidad. En todos estos casos, el funcionario debe obtener la aprobación de su supervisor para prescindir de la entrevista.

Cómo evalúa Uscis la necesidad de entrevistas para la green card

Antes de eximir de la entrevista a cualquier solicitante de ajuste de estatus, los oficiales deben asegurarse de que su expediente no cumpla con ninguno de los criterios para requerirla. Para esto, evaluarán varios factores, entre los que se incluyen:

Si la información del expediente es completa y consistente.

Sí, la agencia puede verificar la identidad y elegibilidad sin entrevista.

Si no hay preocupaciones de fraude, seguridad, inadmisibilidad o discrepancias.

Sí, la evidencia documental es sólida y no necesita aclaraciones.

Cualquier factor relevante que el oficial estime necesario revisar.

A su vez, los funcionarios generalmente no eximen la entrevista en situaciones como:

Casos con dudas sobre la identidad.

Problemas o inconsistencias en la historia migratoria.

Potenciales problemas de inadmisibilidad sin resolver.

Casos con información incompleta o ambigua.

Las personas que tengan que acudir a la entrevista del Uscis para la green card de manera obligatoria pueden presentar un intérprete si no dominan el inglés. En este caso, es necesario que el profesional:

Presente su documento de identidad válido emitido por el gobierno y complete una declaración de juramento y de autorización de privacidad del intérprete.

Traduzca fielmente lo que dicen tanto el oficial como el solicitante, palabra por palabra, sin agregar su propia opinión, comentario o respuesta.

Pese a que en general se debe recurrir a una persona imparcial como intérprete, el funcionario podrá, a su discreción, permitir que un amigo o familiar del solicitante actúe en este rol. Si el oficial domina el idioma de preferencia del peticionario, podrá realizar el examen sin necesidad del traductor.