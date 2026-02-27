La regla 50/20 del Uscis: quiénes pueden dar el examen de ciudadanía de EE.UU. en español
Las personas que apliquen podrán rendir el test cívico estadounidense con la presencia de un intérprete
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) contempla una de las excepciones en el proceso de naturalización para algunos residentes permanentes que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses. Esta disposición permite evitar la presentación del examen en inglés, siempre y cuando se cumplan los requisitos específicos de edad y años como titulares de la green card.
La regla 50/20 del Uscis y quiénes pueden hacer el examen en español
Las personas que tengan 50 años o más y que hayan sido residentes permanentes legales por al menos 20 años podrán tomar el examen de educación cívica en español, de acuerdo con el https://www.usa.gov/es/ciudadania-estados-unidos-naturalizacion.
Uno de los requisitos para realizar este proceso es llevar a un intérprete que hable español e inglés con fluidez, quien deberá contar con una identificación válida y completar el Formulario G-1256. Este intérprete no puede ser el abogado del solicitante ni un testigo del caso.
Preguntas frecuentes que aparecen en el examen cívico para la naturalización
En el examen formularán preguntas relacionadas con la historia y el gobierno de Estados Unidos. El oficial realizará hasta 10 preguntas al azar de un formulario de 100 y, para aprobar, es necesario responder correctamente al menos seis.
En la página oficial del Uscis se puede consultar la documentación oficial donde se encuentran las preguntas que se podrían realizar durante el proceso, así como sus respuestas, para que los interesados en obtener la naturalización puedan estudiar y llegar lo mejor preparados posible.
Algunas de las preguntas que se incluyen en el examen cívico son:
- Gobierno estadounidense
¿Cuál es la ley suprema del país?
¿Qué hace la Constitución?
¿Cuáles son las tres ramas del gobierno?
¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley?
- Derechos y responsabilidades
¿Cuáles son dos derechos de los ciudadanos?
¿Qué es el Estado de derecho?
- Historia de Estados Unidos
¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos?
¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001?
¿Quién fue el primer presidente?
- Geografía y símbolos
¿Cuál es la capital de Estados Unidos?
¿Cuántas estrellas tiene la bandera?
Cómo es el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense
Para convertirse en ciudadano estadounidense, se debe cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Uscis. En el sitio web oficial se puede encontrar una herramienta que puede ayudar a identificar si se está calificado para presentar el examen.
Entre los requisitos generales se encuentran:
- Tener al menos 18 años de edad.
- Saber leer, escribir y hablar inglés básico (este requisito depende de la edad y el tiempo como residente).
- Ser una persona de buena conducta moral (no haber cometido ciertos delitos ni tener problemas graves con impuestos, manutención de hijos u obligaciones legales).
Además, el solicitante debe encontrarse en alguna de las siguientes categorías:
- Ser residente permanente legal de EE.UU. (con green card) por al menos cinco años.
- Estar casado(a) con un ciudadano estadounidense y ser residente permanente legal por al menos tres años.
- Haber prestado servicio militar en las Fuerzas Armadas de EE.UU. (activo o veterano).
- Ser hijo(a) de un ciudadano estadounidense.
Paso a paso para obtener la naturalización estadounidense:
- Determinar si ya es ciudadano estadounidense.
- Verificar si es elegible para la ciudadanía.
- Preparar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.
- Presentar el Formulario N-400 y pagar las tarifas correspondientes en línea.
- Asistir a la cita de datos biométricos, si es aplicable.
- Completar la entrevista.
- Recibir la decisión de USCIS sobre el Formulario N-400.
- Recibir una notificación para prestar el Juramento de Lealtad.
- Tomar el Juramento de Lealtad de los Estados Unidos.
Durante el proceso, el solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para la naturalización, presentar los documentos necesarios y aprobar tanto el examen de educación cívica sobre la historia y el Gobierno de EE.UU., como el examen de conocimiento del idioma inglés, salvo que califique para una excepción.
