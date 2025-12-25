Guía para solicitar la residencia permanente provisional si te casas con un ciudadano de EE.UU. en 2026

Las personas extranjeras que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card, pueden hacerlo a través de distintas categorías, entre ellas el empleo, programas especiales de inmigración o el matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Cómo solicitar la residencia permanente provisional al casarse en Estados Unidos

Cuando una persona extranjera contrae matrimonio con un ciudadano de Estados Unidos, recibe inicialmente una residencia permanente condicional, válida por dos años, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Hay varios criterios para obtener la residencia permanente o Green Card por casmiento (Freepik)

Para convertir ese estatus en una residencia permanente definitiva, el beneficiario debe solicitar la eliminación de las condiciones dentro del periodo de 90 días previos al vencimiento de su tarjeta condicional. Este trámite es indispensable para conservar el estatus legal y evitar un proceso de deportación.

El procedimiento se realiza mediante la presentación del formulario I-751, que permite cancelar las condiciones de la residencia. Por lo general, esta solicitud se presenta de manera conjunta entre el residente condicional y su cónyuge ciudadano o residente permanente. No obstante, también existen excepciones que permiten realizar el trámite de forma individual.

Las personas en esta situación pueden presentar el formulario para la cancelación de condiciones en cualquier momento después de casarse, tras recibir la residencia condicional, sin importar si sigue en matrimonio, separado o en divorcio.

Cuáles son los criterios de elegibilidad o tipos de exenciones

El USCIS contempla diversas circunstancias bajo las cuales el solicitante puede presentar el formulario sin la firma del cónyuge, siempre que se demuestre que el matrimonio fue de buena fe. Entre las principales exenciones se encuentran:

Los migrantes casados con ciudadanos americanos pueden acceder a la green card o naturalización Freepik

Viudez , cuando el cónyuge estadounidense falleció tras un matrimonio legítimo.

, cuando el cónyuge estadounidense falleció tras un matrimonio legítimo. Divorcio o anulación , si la relación terminó legalmente, pero se prueba que no fue fraudulenta.

, si la relación terminó legalmente, pero se prueba que no fue fraudulenta. Violencia doméstica o crueldad extrema , cuando el solicitante o sus hijos fueron víctimas de abuso.

, cuando el solicitante o sus hijos fueron víctimas de abuso. Dificultad extrema, si la pérdida del estatus migratorio y la expulsión del país causarían un perjuicio grave.

Además, los hijos que también cuenten con residencia condicional pueden ser incluidos en la misma petición para obtener la residencia permanente.

Cómo rastrear la tarjeta de residente permanente o Green Card

Una vez que se realizó la solicitud de residencia permanente en Estados Unidos, ya sea por matrimonio u otro caso, La USCIS recomienda crear una cuenta de Estatus de Caso En Línea, para obtener actualizaciones automáticas sobre el proceso, incluido el número de rastreo del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) cuando se envíe la tarjeta o documento de viaje.

Cómo pueden solicitar la green card los migrantes que quedan viudos de un ciudadano estadounidense Freepik

Posteriormente, debe inscribirse en Informed Delivery del Servicio Postal, para recibir imágenes diarias de la correspondencia que se envía. A través de esta plataforma, el usuario puede:

Dar seguimiento automático a los paquetes que espera

Configurar alertas de correo electrónico y mensajes de texto

Ingresar las instrucciones de entrega de USPS para su cartero

En caso de que la información de rastreo muestre que el paquete ya fue entregado, pero el interesado no lo recibió, debe comunicarse con su oficina de correos local de inmediato.