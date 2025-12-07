Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Dallas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que los migrantes con green card son libres de salir de EE.UU. Sin embargo, la agencia también advierte sobre los documentos obligatorios para el regreso si se viaja fuera. Las reglas aplican para los que salen desde Dallas, Texas y otras ciudades.

Los documentos para viajar fuera de EE.UU. como residente permanente

La dependencia refiere que, en general, para viajar a otro país, el titular de la tarjeta verde deberá presentar:

El pasaporte de su nación de ciudadanía

El documento de viaje de refugiado .

. También indica que el territorio que se visitará podría tener requisitos adicionales de entrada y salida (como una visa).

Si planea ausentarse de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar primero un permiso de reingreso Freepik

La agencia señala que el documento a usar si se busca entrar a Estados Unidos luego de un viaje en el extranjero será la tarjeta de residente permanente.

Asimismo, explica que al llegar al puerto de entrada, un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podría solicitar otros documentos de identidad, como:

Pasaporte del país de origen

Licencia de conducir vigente y válida emitida en una entidad de EE.UU.

Con la verificación, el agente determinará si el migrante con green card puede entrar al país norteamericano.

Con green card: la regla para los viajes fuera de Estados Unidos

De forma común, quienes tienen green card son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes temporales no afectan la residencia. Sin embargo, el Uscis advierte que si se determina que el migrante no tiene intención de residir permanentemente en EE.UU., se considerará que abandonó el beneficio.

Aunque los viajes breves al extranjero no deben presentar ningún problema, el oficial de inmigración en el puerto de entrada podría considerar otros criterios, como si mantuvo una relación con familiares y la comunidad, un empleo en EE.UU. o se pagan impuestos.

Los residentes permanentes legales son libres de salir fuera de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, los viajes breves no afectan el estatus CBP - CBP

De acuerdo con el organismo, el titular de una green card que planifica estar ausente de EE.UU. por más de un año, deberá solicitar, antes de salir, un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131.

Sin embargo, destaca que si el periodo fuera de Estados Unidos es por más de dos años, cualquier permiso de reingreso concedido previo a la partida habrá expirado. En este caso, será necesario solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada estadounidense o consulado más cercano.

La agencia de inmigración también alerta acerca de las ausencias de seis meses o más, ya que pueden interrumpir el período de residencia continua requerido para la naturalización, que es el proceso más común para obtener la ciudadanía americana.

Actualizaciones: nueva regla de la CBP para los residentes permanentes en la frontera

Una nueva disposición entrará en vigor el próximo 26 de diciembre de 2025. La norma, autorizar a la CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los no ciudadanos al entrar y salir de EE.UU. en aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos autorizados.

La norma final autoriza a CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros al llegar y salir por un puerto de entrada en EE.UU. CBP - CBP

La disposición fue publicada en un aviso del Registro Federal, en el que señalan que según la ley de inmigración, quienes tienen una green card son extranjeros autorizados a vivir permanentemente dentro de Estados Unidos y “para los efectos de esta regla, serán procesados ​​como extranjeros“.

Lo anterior quiere decir que también se les exigirá cumplir con la recopilación de fotografías al entrar y/o salir de EE.UU., independientemente de su edad. Esto incluye a menores de 14 y mayores de 79 años.