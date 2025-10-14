La trampa oculta de pedir asilo en EE.UU. con visa de turista: el error de hacerlo demasiado pronto

Presentar una solicitud de asilo apenas se ingresa a Estados Unidos puede parecer la mejor decisión para asegurar protección y obtener cuanto antes el permiso de trabajo. Sin embargo, un experto advirtió que hacerlo demasiado pronto puede dejar a los interesados en un “limbo legal” difícil de revertir. Por ello, el momento en que se inicia el trámite es crucial. “Puede marcar una gran diferencia en el resultado del caso”, afirmó el abogado de inmigración Julio Oyhanarte.

Solicitud de asilo en EE.UU.: el plazo del año y qué excepciones existen

La ley de inmigración estadounidense establece que el pedido de asilo debe presentarse dentro del año posterior a la última entrada al país. Este límite busca garantizar que quienes enfrentan persecución actúen de inmediato para pedir protección. De todos modos, existen excepciones que justifican una demora en la petición, como cuando ocurren “cambios en las circunstancias” o “circunstancias extraordinarias”.

Oyhanarte explicó en el canal Inmigración TV que no hay que minimizar la importancia del plazo de un año para iniciar la solicitud de asilo. Según señaló, incluso cuando una persona califique para una de las excepciones mencionadas, el resultado final dependerá del juez de inmigración.

“Aunque califiques para una excepción, no vas a saber si te la concederán hasta que el juez escuche el caso en la corte”, señaló. En esos casos, el juez decide si las razones del retraso son válidas y si el interesado actuó dentro de un tiempo razonable.

Esa incertidumbre hace que muchos prefieran presentar el asilo cuanto antes para evitar que se cumpla el año y perder la posibilidad legal. Pero, advirtió, la rapidez no siempre juega a favor, especialmente para quienes aún conservan un estatus migratorio válido, como una visa de turista.

Proceso de solicitud de asilo para EE.UU, ¿cuándo conviene presentarla? Imagen de Freepik

Solicitud de asilo con visa de turista: por qué hacerla rápido puede ser un problema

Cuando un extranjero con visa de turista presenta el asilo sin haber reunido toda la evidencia o sin el asesoramiento adecuado, se expone a varios riesgos. El abogado detalló que, si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) le niega el pedido mientras ese permiso sigue vigente, “el caso no pasa automáticamente a la corte de inmigración”. Esto ocurre porque la persona aún tiene un estatus legal y, por lo tanto, su trámite queda suspendido hasta el vencimiento de su visa.

Esa situación genera lo que Oyhanarte describe como un vacío legal. El solicitante no puede continuar su caso ante la agencia migratoria ni ante un juez, lo que le impide avanzar hacia la autorización de empleo o una audiencia formal.

Además, el sistema aplica lo que describió como la regla del “último en entrar, primero en salir”, lo que significa que las peticiones más recientes se procesan primero. “Si presentas muy rápido, es posible que te llamen a la entrevista en 45 días o incluso menos”, explicó. Esa celeridad, que puede parecer una ventaja, a veces deja al solicitante sin tiempo suficiente para preparar una defensa sólida de su caso.

Otro aspecto a tener en cuenta es el llamado “reloj de asilo”, un contador que se activa al enviar el pedido y que determina cuándo puede pedirse el permiso de trabajo. Se requieren 150 días desde la presentación para permitir la solicitud y a 180 días para su aprobación.

Por este motivo, muchas personas eligen iniciar el proceso rápido para acelerar ese beneficio y poder trabajar, pero un caso mal preparado puede tener consecuencias más graves a largo plazo.

Esperar para pedir asilo: ¿una buena estrategia o implica riesgos?

Retrasar el inicio del trámite puede brindar tiempo para reunir documentos, conseguir testigos o contratar a un abogado con licencia en Estados Unidos. Según Oyhanarte, “demorarte un poco puede tener beneficios”.

Una preparación sólida fortalece el expediente y permite evaluar si existen otras vías migratorias más convenientes. Desde una mirada estratégica, quienes presentan el asilo cuando su visa está por vencer o ya venció tienen una ventaja procesal.

Si el Uscis niega el caso, el expediente pasa automáticamente a la corte de inmigración, donde un juez revisa los argumentos con más detalle. Esto ofrece una segunda oportunidad que no tienen quienes envían la solicitud demasiado pronto.

Sin embargo, el abogado también aclaró que el riesgo de esperar es alto. Superar el plazo de un año sin justificar la demora puede cerrar definitivamente la posibilidad de pedir protección.

Además, el “reloj de asilo” no se activa hasta presentar la petición, por lo que el permiso de trabajo se retrasa. En muchos casos, esto deja a las personas sin ingresos durante largos períodos, una situación difícil de sostener.

Solicitud de asilo en EE.UU.: la importancia del “timing”

Ante estas opciones, el abogado aconsejó evaluar cada caso con cuidado y buscar orientación profesional antes de decidir cómo actuar. “No existe una fórmula única que funcione para todos”, afirmó.

La decisión, indicó, depende de factores personales, como la urgencia económica, la solidez de las pruebas, el tipo de persecución alegada y el acceso a representación legal.

Según dijo, la clave está en encontrar un equilibrio. “No presentar tan rápido que tu caso esté mal armado, pero tampoco tan tarde que te pongas en riesgo legal o económico”, dijo. Una cuestión de “timing” que conviene evaluar.