La vía del Uscis para que un hijo ciudadano ayude a sus padres inmigrantes a regularizar su estatus en 2025
Las leyes de inmigración de EE.UU. permiten que ciertos extranjeros se conviertan en residentes permanentes con base en su relación familiar con alguien nacido o naturalizado en el país norteamericano
- 4 minutos de lectura'
Un ciudadano estadounidense puede solicitar la residencia permanente legal, conocida comúnmente como green card, con base en una relación familiar. Esta vía permite a los padres inmigrantes regularizar su estatus. En este 2025, así se debe hacer el trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
Un hijo ciudadano puede ayudar a sus padres inmigrantes: la vía legal
El Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero es clave para ayudar a un familiar a inmigrar a Estados Unidos. El Uscis aprueba la solicitud si el peticionario tiene 21 años cumplidos (requisito imprescindible) y comprueba la relación cualificada con el familiar.
Además de los padres, un ciudadano estadounidense puede presentar el trámite, por separado, para:
- El cónyuge.
- Hijos solteros menores de 21 años.
- Hijos solteros mayores de 21 años.
- Hijos casados de cualquier edad.
- Hermanos (debe tener 21 años o más).
La agencia señala que, una vez que aprueban la petición, el beneficiario final puede solicitar una tarjeta de residencia permanente.
Si el familiar ya está en Estados Unidos y hay una visa de inmigrante disponible, podrá ser elegible para solicitar la green card mediante la presentación de un Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.
Algunos familiares deben esperar hasta que haya un número de visas de inmigrante disponible antes de ajustar su estatus si ya se encuentran en Estados Unidos o solicitar un visado en una embajada o consulado a través del procesamiento consular (cuando se está fuera de Estados Unidos).
Sin embargo, la agencia advierte: “Si su familiar cualifica como familiar inmediato, siempre habrá una visa de inmigrante disponible”, este sería el caso de los padres de un estadounidense.
Al completar la forma I-130, el peticionario debe asegurarse de seleccionar solo una opción: ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o el procesamiento consular fuera del país.
Sin embargo, la firma legal Las Abogadas RVA indica que incluso al presentar el formulario, si los padres ingresaron sin visa o tienen una orden de deportación previa, el proceso puede requerir un perdón migratorio como el Formulario I-601A, que solo se otorga en circunstancias específicas.
Petición para Familiar Extranjero: ¿Cuánto cuesta?
El lugar de presentación del Formulario I-130 dependerá de dónde vive el peticionario y si se presenta en conjunto con el I-485.
El costo del trámite de Petición para Familiar Extranjero es de:
- US$675, para el proceso por correo postal.
- US$625 en línea.
La presentación del Formulario I-485 tiene un costo de:
- US$1440, presentación general.
- US$950, para los menores de 14 años que presenten el formato al mismo tiempo que sus padres.
La residencia permanente para inmigrantes: los otros familiares que se benefician
Las leyes de inmigración de Estados Unidos también permiten que ciertos extranjeros que son familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes de EE.UU., mayores de 21 años, obtengan la green card por su relación, como:
- Primera preferencia (F1): hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros(as) y tengan 21 años o más.
- Segunda preferencia (F2A): cónyuges e hijos (solteros, menores de 21 años) de residentes permanentes legales.
- Segunda preferencia (F2B): hijos e hijas solteras, de 21 años, de residentes permanentes legales.
- Tercera preferencia (F3): hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.
- Cuarta preferencia (F4): hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses si este tiene 21 años o más.
Además, los viudos o viudas que estaban casados con ciudadano estadounidense al momento de la muerte, podrían solicitar una tarjeta verde. Para inmigrar en esta categoría, se debe presentar el Formulario I-360.
Otras noticias de Migración en EE.UU.
Residencia permanente. Lista del Uscis con los documentos obligatorios para migrantes que viajan fuera de EE.UU.
Adiós al sueño americano. Son venezolanos, perdieron el TPS en Chicago y decidieron regresar por temor al ICE
Green card. Ley del Uscis que otorga la residencia permanente para naturales o ciudadanos cubanos en EE.UU.
- 1
Leve aceleración de la inflación en octubre: marcó 2,3%, dentro de lo que preveía el mercado
- 2
Johnny Depp en la Argentina: su amor por el país, por qué sintió que el mundo estaba en su contra y a quién extraña
- 3
Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años
- 4
De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay