La vía del Uscis para que un hijo ciudadano ayude a sus padres inmigrantes a regularizar su estatus en 2025

Un ciudadano estadounidense puede solicitar la residencia permanente legal, conocida comúnmente como green card, con base en una relación familiar. Esta vía permite a los padres inmigrantes regularizar su estatus. En este 2025, así se debe hacer el trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Un hijo ciudadano puede ayudar a sus padres inmigrantes: la vía legal

El Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero es clave para ayudar a un familiar a inmigrar a Estados Unidos. El Uscis aprueba la solicitud si el peticionario tiene 21 años cumplidos (requisito imprescindible) y comprueba la relación cualificada con el familiar.

Un ciudadano estadounidense puede solicitar la residencia permanente para un familiar directo Freepik

Además de los padres, un ciudadano estadounidense puede presentar el trámite, por separado, para:

El cónyuge.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos solteros mayores de 21 años.

Hijos casados de cualquier edad.

Hermanos (debe tener 21 años o más).

La agencia señala que, una vez que aprueban la petición, el beneficiario final puede solicitar una tarjeta de residencia permanente.

Si el familiar ya está en Estados Unidos y hay una visa de inmigrante disponible, podrá ser elegible para solicitar la green card mediante la presentación de un Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Algunos familiares deben esperar hasta que haya un número de visas de inmigrante disponible antes de ajustar su estatus si ya se encuentran en Estados Unidos o solicitar un visado en una embajada o consulado a través del procesamiento consular (cuando se está fuera de Estados Unidos).

A través de la Petición de Familiar Extranjero, los padres de un ciudadano estadounidense pueden conseguir la residencia permanente Freepik

Sin embargo, la agencia advierte: “Si su familiar cualifica como familiar inmediato, siempre habrá una visa de inmigrante disponible”, este sería el caso de los padres de un estadounidense.

Al completar la forma I-130, el peticionario debe asegurarse de seleccionar solo una opción: ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o el procesamiento consular fuera del país.

Sin embargo, la firma legal Las Abogadas RVA indica que incluso al presentar el formulario, si los padres ingresaron sin visa o tienen una orden de deportación previa, el proceso puede requerir un perdón migratorio como el Formulario I-601A, que solo se otorga en circunstancias específicas.

Petición para Familiar Extranjero: ¿Cuánto cuesta?

El lugar de presentación del Formulario I-130 dependerá de dónde vive el peticionario y si se presenta en conjunto con el I-485.

El costo del trámite de Petición para Familiar Extranjero es de:

US$675 , para el proceso por correo postal.

, para el proceso por correo postal. US$625 en línea.

La presentación del Formulario I-485 tiene un costo de:

US$1440 , presentación general.

, presentación general. US$950, para los menores de 14 años que presenten el formato al mismo tiempo que sus padres.

En ciertos casos, los residentes permanentes también pueden patrocinar a un familiar para emigre a EE.UU. Archivo

La residencia permanente para inmigrantes: los otros familiares que se benefician

Las leyes de inmigración de Estados Unidos también permiten que ciertos extranjeros que son familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes de EE.UU., mayores de 21 años, obtengan la green card por su relación, como:

Primera preferencia (F1): hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros(as) y tengan 21 años o más.

(F1): hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros(as) y tengan 21 años o más. Segunda preferencia (F2A): cónyuges e hijos (solteros, menores de 21 años) de residentes permanentes legales.

(F2A): cónyuges e hijos (solteros, menores de 21 años) de residentes permanentes legales. Segunda preferencia (F2B): hijos e hijas solteras, de 21 años, de residentes permanentes legales.

(F2B): hijos e hijas solteras, de 21 años, de residentes permanentes legales. Tercera preferencia (F3): hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.

(F3): hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. Cuarta preferencia (F4): hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses si este tiene 21 años o más.

Además, los viudos o viudas que estaban casados con ciudadano estadounidense al momento de la muerte, podrían solicitar una tarjeta verde. Para inmigrar en esta categoría, se debe presentar el Formulario I-360.