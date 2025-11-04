Nueva guía de Uscis sobre verificación de matrimonios en EE.UU.: actualizaciones en noviembre 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió este año nuevas guías que impactan en los métodos de verificación de matrimonios en inmigración familiar. Las pautas detalladas por la agencia federal hacen referencia a los requisitos, el proceso de presentación y todo el procedimiento de esas solicitudes.

Cuáles son los requisitos del Uscis para solicitar la visa de inmigrante basada en la familia

El Uscis detalló las actualizaciones que involucraron los procedimientos de ajustes de estatus migratorio basados en el matrimonio y la familia, incluidos en el volumen 6 parte B del manual de políticas de la agencia. Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pueden solicitar que ciertos miembros del grupo familiar obtengan permisos de estadía legal en ese país.

Los solicitantes deben proporcionar evidencias de su vínculo con el beneficiario extranjero Freepik

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que estos procedimientos están dirigidos a parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses y a familiares de categorías preferenciales. Las actualizaciones del Uscis tuvieron lugar en enero de 2025 y en agosto de este año.

A través del formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, los ciudadanos americanos pueden presentar una solicitud para el ajuste de estatus en nombre de los siguientes parientes:

Cónyuges.

Niños solteros menores de 21 años.

Padres y hermanos de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.

Hijos casados.

Por su parte, los titulares de la green card y ciudadanos naturalizados pueden pedir el mismo proceso para:

Cónyuges.

Niños solteros de hasta 21 años.

Hijos solteros de más de 21 años.

Este proceso del Uscis está destinado a ciudadanos naturalizados y titulares de la green card Freepik

La agencia federal indicó que las peticiones presentadas fuera de EE.UU. son evaluadas por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Si se aprueba la solicitud, se envía al Centro Nacional de Visas.

Qué documentos pide el Uscis para otorgar un permiso de inmigración basado en la familia

Los solicitantes deben adjuntar evidencias de los vínculos familiares para este proceso migratorio. La documentación requerida por la agencia federal incluye:

Pruebas de relación entre el peticionario y el beneficiario extranjero: pueden ser actas de nacimiento o certificados de matrimonio.

entre el peticionario y el beneficiario extranjero: pueden ser actas de nacimiento o certificados de matrimonio. Evidencias de la condición del solicitante como ciudadano estadounidense, naturalizado o residente permanente legal.

del solicitante como ciudadano estadounidense, naturalizado o residente permanente legal. Documentación de cambio del nombre legal (si corresponde).

Los peticionarios deben cumplir una serie de requisitos Freepik

La advertencia del Uscis sobre las solicitudes de visas de inmigrante basadas en la familia

El Uscis advirtió los esfuerzos de la administración de Donald Trump en combatir el fraude en los procedimientos migratorios. Así, señaló que, si se detecta un intento de estafa en una solicitud, los involucrados pueden enfrentar un proceso de deportación.

“Las peticiones de visas de inmigrante basadas en la familia fraudulentas o no meritorias erosionan la confianza en las vías para obtener el estatus de residente permanente legal”, puntualizó el organismo.

La oficina señaló que aquellos que cometan esta infracción recibirán una notificación de comparecencia sujeta a remoción de EE.UU. “El Uscis da prioridad a sólidas investigaciones y verificaciones de antecedentes de extranjeros que protejan a los estadounidenses de posibles amenazas a la seguridad nacional”, aseveró el organismo.