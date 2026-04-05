Cuánto cuesta tramitar cada visa para viajar a EE.UU. en abril 2026: precios oficiales

Cada visa para viajar a Estados Unidos tiene distintos propósitos y condiciones. En ese sentido, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) diferencia tarifas según la categoría de permiso que se requiera. Además, se recomienda tramitar la solicitud en el país de residencia, aunque puede hacerse en terceros y sedes designadas en casos específicos.

Cuál es el precio de tramitar cada visa en EE.UU.

EE.UU. distingue claramente entre las distintas vías de los permisos. La documentación permite estadías de corto plazo, como viajar por turismo o negocios, hasta autorizaciones temporales de trabajo e incluso visas de inmigración.

En 2026, las visas de EE.UU. tienen distintos costos según las categorías Imagen ilustrativa generada con IA

De manera general, el sitio web oficial del DOS indica cuáles son las tarifas:

Visas de no inmigrante

Esta documentación otorga permisos temporales e incluye estadías en el país norteamericano con distintos propósitos. Tiene estos valores:

US$185: visas de turismo y negocios (B1/B2); tránsito (C-1); tripulación (D); estudiantes académicos (F); medios y periodistas (I); visitantes de intercambio (J); estudiantes vocacionales (M); y profesionales del acuerdo NAFTA (TN/TD).

visas de turismo y negocios (B1/B2); tránsito (C-1); tripulación (D); estudiantes académicos (F); medios y periodistas (I); visitantes de intercambio (J); estudiantes vocacionales (M); y profesionales del acuerdo NAFTA (TN/TD). US$205: categorías basadas en peticiones, como trabajadores temporales (H); transferencias entre compañías (L); personas con habilidades extraordinarias (O); atletas y artistas (P); intercambio cultural internacional (Q); y trabajadores religiosos (R).

categorías basadas en peticiones, como trabajadores temporales (H); transferencias entre compañías (L); personas con habilidades extraordinarias (O); atletas y artistas (P); intercambio cultural internacional (Q); y trabajadores religiosos (R). US$265: visa de prometido(a) o cónyuge de ciudadano estadounidense (K).

visa de prometido(a) o cónyuge de ciudadano estadounidense (K). US$315: visa de comerciante/inversionista por tratado (E).

En este apartado se mencionan también las tarjetas de cruce de frontera, que habilitan a ciudadanos mexicanos a entrar al país si se cumplen ciertos requisitos.

Esta documentación tiene un costo de US$185 para mayores de 15 años y de US$15 para menores de esa edad.

El costo de la visa de EE.UU. varía según su propósito y categoría

Visas de inmigrante

Se trata de permisos que permiten residir de forma permanente en EE.UU. Estos son los valores:

US$675 y US$625 para versiones online : la presentación de una solicitud para un pariente (I-130).

: la presentación de una solicitud para un pariente (I-130). Desde US$920: huérfanos o adopciones internacionales (I−600/I−800).

Sumado a esto, el DOS también aclara que el procesamiento de la solicitud varía según cada caso.

Mientras que en algunas categorías puede ser de US$205, en otras (como peticiones por familiares y basadas en el empleo) puede alcanzar los US$325 o US$345, respectivamente.

Las visas de EE.UU. se deben tramitar en el país de residencia u origen

De acuerdo con lo que establece el DOS, desde 2025 los solicitantes de visa deben, en la mayoría de los casos, programar su entrevista en la embajada o consulado de su país de residencia o nacionalidad, con algunas excepciones.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Los solicitantes de visa que no tienen que pagar una tarifa

Más allá de los costos mencionados para diversas categorías, hay ciertos casos en los que el DOS establece que no es necesario abonar una tarifa. El listado incluye:

Solicitantes de visas diplomáticas (A, G, NATO).

(A, G, NATO). Participantes en intercambios educativos y culturales patrocinados oficialmente por el gobierno de EE.UU.

patrocinados oficialmente por el gobierno de EE.UU. Servicios de caridad o viajes oficiales de empleados del gobierno de EE.UU.

De cualquier manera, la mejor opción es que cada interesado busque información sobre su situación en particular en el sitio oficial del DOS, ya que suele actualizarse cada determinado tiempo.