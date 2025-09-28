Nuevas reglas de Uscis: ¿Cuántas preguntas te hacen en el examen de la ciudadanía americana?

Para obtener la ciudadanía americana, a través de la naturalización, es necesario aprobar un examen de inglés y de educación cívica. Estas pruebas son administradas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia que recientemente dio a conocer nuevas reglas acerca del proceso de preguntas.

Naturalización: pruebas de inglés y educación cívica

El Manual de Políticas de la agencia indica que un oficial administra una prueba de naturalización para determinar si un solicitante cumple con los requisitos de inglés y educación cívica.

La naturalización es el proceso por el cual un extranjero puede obtener la ciudadanía americana Archivo

Consta de dos componentes:

Dominio del idioma inglés, que se determina por la capacidad del solicitante para leer, escribir, hablar y comprender ; y

; y Conocimiento de la historia y el gobierno de Estados Unidos, que se determina mediante una prueba de educación cívica.

¿Cuántas preguntas te hacen en el examen de la ciudadanía americana?

Para demostrar un conocimiento suficiente de civismo, el solicitante de la ciudadanía debe aprobar un examen y responder correctamente a ciertas preguntas. Con las nuevas reglas del Uscis, el número dependerá de cuándo se presentó el Formulario N-400.

Examen de educación cívica para la naturalización de 2008: este se administrará a todos los extranjeros que presenten la Solicitud de Naturalización, antes del 20 de octubre de 2025.

La prueba es oral, y el oficial de Uscis hará hasta diez preguntas de una lista de 100 que se debe estudiar. Para aprobar, es necesario responder correctamente seis. Se considera reprobado si se contesta incorrectamente a cinco de las diez preguntas.

El proceso de entrevista para la ciudadanía americana se volvió más exhaustivo Captura Youtube/Uscis

El oficial dejará de hacer preguntas cuando el solicitante responda seis preguntas correctamente o cinco incorrectamente.

Nueva regla: examen de educación cívica para la naturalización de 2025

Hace unos días, el Uscis informó que será la agencia encargada de administrar el examen de educación cívica para la naturalización de 2025. La prueba es oral, al igual que la versión pasada, pero este consta de la realización de 20 preguntas de una lista de 128 que se deben estudiar.

Esta prueba se aplicará a los solicitantes que presentaron el Formulario N-400 en o después del 20 de octubre de 2025.

Se debe responder 12 preguntas correctamente para aprobar el examen de 2025, y se reprobará si se responden nueve incorrectamente.

El Uscis anunció la implementación del Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025 Freepik

Cómo es el examen de inglés para obtener la ciudadanía

Un candidato a la naturalización también demostrará su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender palabras de uso ordinario en inglés. Para confirmar la compresión, el oficial de la agencia hará preguntas relacionadas con la elegibilidad incluidas en la solicitud.

Como parte de la prueba, los solicitantes deben leer una de tres oraciones. Para demostrar la capacidad de escritura en inglés, se debe escribir una de las tres de forma que el oficial la comprenda. El agente dicta el texto bajo los formularios estandarizados.

Una vez que el solicitante escriba una de las tres oraciones de forma que el oficial la comprenda, este detiene la prueba.

El Uscis advierte que no se debe abreviar ninguna palabra. Además, explica que un solicitante no reprueba el examen escrito por errores de ortografía, mayúsculas o puntuación, a menos que los errores interfieran con el significado de la oración y el oficial no pueda entenderla.