Cuál es el precio de una casa móvil en Estados Unidos en septiembre 2025

Las casas móviles o prefabricadas, conocidas como mobile home, tienen una popularidad en Estados Unidos, debido a que presentan un costo inferior a las viviendas comunes en medio del incremento de los valores del mercado inmobiliario. El precio de una propiedad de estas características en septiembre de 2025 parte de los 30.000 dólares, aunque varía mucho según las dimensiones.

Casas prefabricadas: cuánto cuesta comprar una mobile home en Estados Unidos

El precio de las mobile home varía en función de las disposiciones que presenta y las dimensiones con las que cuenta. Según Next Modular, que opera en construcción en estados como Indiana y Michigan, las viviendas de este tipo oscilan entre los US$30.000 y los US$100 mil o más.

Cada unidad presenta distintas disposiciones y tamaño, en función de las preferencias del comprador nextmodular.com

Estos son algunos ejemplos de casas móviles en venta en EE.UU. con sus respectivos precios:

Tres habitaciones y dos baños : con 1160 pies cuadrados (108 metros cuadrados), esta vivienda presenta un costo base de US$75.364 en la plataforma mencionada. Otra propiedad, que tiene 915 pies cuadrados (85 metros cuadrados), se oferta por US$60.890 .

: con 1160 pies cuadrados (108 metros cuadrados), esta vivienda presenta un en la plataforma mencionada. Otra propiedad, que tiene 915 pies cuadrados (85 metros cuadrados), se oferta por . Cuatro habitaciones : con las mismas dimensiones y número de baños que la anterior, se comercializa un valor de US$75.364 .

: con las mismas dimensiones y número de baños que la anterior, se comercializa un valor de . Dos niveles : una casa móvil de 1065 pies cuadrados (99 metros cuadrados), con tres habitaciones y dos baños, tiene un precio de US$82.178 .

: una casa móvil de 1065 pies cuadrados (99 metros cuadrados), con tres habitaciones y dos baños, tiene un precio de . Estudio: una de las opciones más asequibles a nivel económico, con una sola habitación y un baño que conforman una dimensión de 644 pies cuadrados (60 metros cuadrados). Tiene un valor de US$45.168.

Un ejemplo de plano de una casa móvil en Estados Unidos nextmodular.com

Cuáles son las características de una casa móvil en EE.UU.

Este tipo de viviendas están reguladas bajo las normas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y se fabrican sobre una base industrial en un chasis de acero con ruedas para permitir su desplazamiento.

Con diseños arquitectónicos variados, estos tráileres o “trailas”, término con el que se conocen en la comunidad latina, se conectan a los servicios de agua, luz y gas una vez están instalados en un terreno. Por norma general, los titulares deben abonar el alquiler del espacio cada mes.

Las casas móviles en EE.UU. marcaron una tendencia en el mercado nextmodular.com

Según Civitas, un aspecto clave a tener en cuenta a la hora de adquirir una unidad de este tipo es el plazo de construcción. El proceso podría demorarse varias semanas o meses, desde la fabricación y el traslado hasta el lugar correspondiente.

Cuántas casas móviles hay en Estados Unidos: cada vez más populares

Las casas prefabricadas han ganado una gran popularidad en Estados Unidos en el último tiempo. Aunque el término mobile home es el más utilizado, desde 1976 se emplea formalmente manufactured home, dado que están sujetas al Código de Normas de Construcción de Vivienda Manufacturada (HUD Code) que establece requisitos estrictos de seguridad, calidad y eficiencia.

De acuerdo con un informe del American Housing Survey, más de 7,2 millones de casas manufacturadas se encuentran ocupadas en el país norteamericano, lo que representa el 5,4% del total de las viviendas en uso.

Según Next Modular, el auge de las casas móviles y prefabricadas presenta uno de sus principales ejes en la asequibilidad. La plataforma señaló que, en promedio, un comprador de una vivienda de este tipo encuentra un ahorro de alrededor del 15% en comparación a si decidiera construir su propia unidad.