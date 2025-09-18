Actualizaciones recientes sobre la ciudadanía americana: cuáles son los trámites vigentes para inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) informó de las últimas actualizaciones sobre el examen de educación cívica, requisito de la solicitud de naturalización. Estos son los trámites vigentes para inmigrantes en 2025.

¿Qué cambia en el examen de educación cívica en 2025?

La agencia publicó una notificación en el Registro Federal para dar a conocer que administrará el examen de educación cívica para la naturalización de 2025 a los extranjeros que presenten sus solicitudes (Formulario N-400) en o después del 20 de octubre de 2025.

El Uscis proporciona servicios de naturalización para los inmigrantes Uscis

Para garantizar que las personas tengan tiempo suficiente para familiarizarse con el contenido y prepararse adecuadamente para el examen, solo aquellos que presenten el formato en o después de la fecha indicada, deberán tomar la prueba de 2025.

Mientras que los que presentaron la solicitud antes de esa fecha deberán presentar el examen de educación cívica para la naturalización de 2008.

La prueba actualizada consiste en 20 preguntas procedentes de una lista de 128 sobre los fundamentos de la historia estadounidense, así como de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos. Para aprobar, se deben contestar a 12 preguntas correctamente. Se reprueba si se responden nueve incorrectamente.

Cambios en la solicitud de ciudadanía americana en 2025

En un comunicado, el Uscis señaló que en lo que va de 2025, bajo la Administración Trump ha anunciado varios cambios, que incluyen:

El restablecimiento de un riguroso proceso de selección para todos los extranjeros y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad a los requisitos de inglés y educación cívica.

La residencia y la ciudadanía se encuentran entre los trámites más importantes para los extranjeros que desean regularizar su estadía en EE.UU. Freepik

También ha proporcionado orientación a sus oficiales sobre cómo evaluar la buena conducta de los extranjeros, para buscar contribuciones positivas a la sociedad estadounidense en lugar de la simple ausencia de mala conducta.

para garantizar que los extranjeros cumplan con los requisitos legales y sean merecedores de la . Otras políticas recientes incluyen aclarar que votar y registrarse ilegalmente para votar y hacer declaraciones falsas de ciudadanía descalifican a los extranjeros para demostrar buena conducta.

La agencia dio a conocer que en las próximas semanas anunciará otras iniciativas para “mejorar aún más la integridad del proceso de naturalización".

Naturalización: cuáles son los trámites y requisitos vigentes para inmigrantes

Hasta septiembre de 2025, las personas mayores de 18 años que deseen obtener la ciudadanía estadounidense tienen como requisito del trámite presentar ante el Uscis la Solicitud de Naturalización, que está disponible en línea.

Los extranjeros deben aprobar una serie de requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense Freepik

Estos son los requisitos generales de elegibilidad:

Tener al menos 18 años al momento de enviar el formulario N-400, Solicitud de Naturalización;

Demostrar que ha sido residente permanente admitido legalmente en Estados Unidos durante al menos cinco años;

Demostrar residencia continua en EE.UU. durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400;

Demostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que presenta el formulario;

Probar que ha vivido al menos tres meses en un estado o distrito del Uscis con jurisdicción sobre el lugar de residencia;

Demostrar que es una persona de buen carácter moral y que ha sido una persona de buen carácter moral durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400;

Demostrar un apego a los principios e ideales de la Constitución de Estados Unidos;

Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico;

Tener conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia, y de los principios y forma de gobierno de EE.UU. (educación cívica); y

Tomar juramento de lealtad a los Estados Unidos.

Si se presenta la solicitud completa junto con los documentos requeridos, la agencia le programará una entrevista con un funcionario. Si el agente determina que el solicitante cumple con los elementos vigentes, le dará una fecha para la ceremonia de naturalización.

En la entrevista, se realizarán los exámenes de inglés y educación cívica. Sin embargo, algunos solicitantes, debido a su edad y experiencia como residentes permanentes legales, no tienen que presentar la prueba de idioma y pueden presentar el de conocimientos de civismo en la lengua de su elección.

Convertirse en ciudadano estadounidense es una de las decisiones más importantes que puede tomar un inmigrante, indica el Uscis Facebook Uscis

En ese sentido, el Uscis explica que las actualizaciones no afecta la consideración especial para quienes tienes 65 años, y que han sido residentes permanentes por 20 años o más, ya que “continuará administrando un examen de 10 preguntas de una lista de 20 especialmente seleccionadas, ya sea del examen de 2008 o de 2025″.

El extranjero se convierte en ciudadano estadounidense hasta que preste el Juramento de Lealtad.