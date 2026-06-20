Oficial: el truco legal para tramitar un pasaporte de EE.UU. urgente en junio de 2026

Los ciudadanos estadounidenses que tengan un viaje internacional necesario pueden solicitar una cita para sacar su pasaporte urgente si están dentro de los 14 días previos a la salida, o dentro de los 28 días si necesitan una visa extranjera. El servicio requiere comprobar los planes de viaje y pagar una tarifa adicional de procesamiento expedito.

Cómo solicitar el servicio urgente para un pasaporte estadounidense

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) indica que el proceso tiene un costo adicional de US$60. Es decir, además de la tarifa correspondiente al documento solicitado (US$130 por la libreta o US$30 por la tarjeta de pasaporte), deberá agregarse el cargo por servicio urgente.

Los pasos para solicitar esta clase de documento son:

Ingresar al sistema de citas en línea para pasaportes.

Presentar información sobre los planes de viaje para comprobar si se cumple con los requisitos. Por ejemplo, a través de una reserva de vuelo.

En el mismo proceso es posible programar una cita para un máximo de siete personas de un mismo hogar.

para un máximo de siete personas de un mismo hogar. Ingresar una dirección de correo electrónico válida a la cual se hará llegar un código, mismo que deberá introducirse en el sistema de citas para continuar. Las autoridades recomiendan revisar la carpeta de correo no deseado o spam.

para continuar. Las autoridades recomiendan revisar la carpeta de correo no deseado o spam. Proporcionar un número de teléfono móvil en donde se hará llegar otro código mediante SMS. Este también debe introducirse en el sistema de citas para continuar.

para continuar. Aparecerán las sedes, fechas y horarios disponibles en las agencias de pasaporte. Elegir la que más convenga.

Elegir la que más convenga. Una vez seleccionada la cita se enviará un correo electrónico con los detalles.

La cita solo quedará reservada durante 15 minutos. El solicitante deberá enviar la confirmación en ese plazo, de lo contrario tendrá que volver a realizar todo el proceso.

El DOS alertó que agendar una cita no tiene costo y que el departamento no está aliado a ningún servicio de reserva, por lo que pide desconfiar de cualquiera que solicite un pago.

Para solicitar un pasaporte urgente de EE.UU. es necesario programar una cita en línea Fotomontaje generado con IA

El día de la cita será necesario presentarse con:

Solicitud de pasaporte completada.

completada. El pasaporte más reciente que se tenga.

más reciente que se tenga. Fotografía tamaño pasaporte.

Medio de pago válido como tarjeta de crédito, de débito o sistema sin contacto, como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. No se aceptan otros métodos.

En caso de solicitar una tarjeta de pasaporte, el viajero debe tener en cuenta que este documento no es válido para viajes internacionales por aire. El Departamento de Estado indica que solo puede usarse para ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México, algunos destinos del Caribe y Bermudas.

Pasaporte Exprés o casos de vida o muerte: las modalidades para tramitarlo más rápido

Además de la opción de pasaporte urgente, existen dos modalidades más para reducir el tiempo en que este documento se entrega, siempre que se cumpla con los requisitos:

Cuestión de vida o muerte

Para personas que necesitan viajar en las próximas dos semanas si pueden comprobar que un familiar directo (padres, tutores legales, hijos, cónyuges, hermanos o abuelos) que reside fuera de Estados Unidos falleció, está en fase terminal, recibe cuidados paliativos, tiene una enfermedad o lesión que pone en peligro su vida.

Al igual que en la modalidad urgente, es necesario solicitar una cita y pagar US$60 adicionales. Además de la documentación tradicional, deberá entregarse un certificado de defunción, una declaración de una funeraria o una carta del hospital en donde se explique la condición médica del familiar. Los documentos deben estar en inglés.

Pasaporte Exprés

Para quienes van a realizar un viaje al extranjero en menos de seis semanas a partir de la fecha de envío de su solicitud. Se deben pagar US$60 adicionales y escribir en la parte exterior del sobre la palabra “EXPEDITE”.

Con este proceso el DOS estima que el envío del pasaporte tardará entre dos y tres semanas y no entre cuatro y seis como sucede en el caso de un trámite habitual. Además, si se quiere un envío expedito, es decir, la entrega entre uno y tres días una vez que el documento está listo, se deben agregar US$22,05 a la solicitud.

En un trámite rutinario la entrega del pasaporte estadounidense tarda entre cuatro y seis semanas

Aunque sí existe la posibilidad de tramitar un pasaporte de manera urgente, implica acudir directamente a una oficina. El DOS recomienda a los ciudadanos realizar el trámite con anticipación para solicitarlo por correo o en línea.