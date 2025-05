Real ID: la lista completa de los documentos que son aceptados para viajar en EE.UU. a partir del 7 de mayo

A partir del próximo 7 de mayo, quienes no cuenten con documentos que cumplan con los requisitos federales, como la Real ID, no podrán abordar vuelos en Estados Unidos. Esta medida fue confirmada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que estableció una lista de identificaciones aceptadas, incluidas algunas vencidas dentro de un límite de dos años.

La Real ID será obligatoria para vuelos domésticos

La TSA anunció, a través de su sitio oficial, que las personas adultas deben mostrar una identificación vigente o permitida para ingresar a los puntos de control en los aeropuertos. Si no presentan un documento aceptado, podrían enfrentar demoras o quedar excluidas del embarque.

La TSA permite el uso de identificaciones vencidas hasta por dos años, pero solo si están entre las autorizadas oficialmente para volar

Esto también aplica a quienes tienen TSA PreCheck, según indicó la el organismo gubernamental. La agencia informó que quienes no posean una identificación Real ID o una alternativa aprobada deben iniciar el trámite en su oficina estatal de licencias, u optar por otra forma de identidad, como un pasaporte.

¿Qué documentos que se aceptarán a partir del 7 de mayo?

La TSA publicó un listado oficial con todas las identificaciones que seguirán en validez para volar dentro del país. Estas incluyen:

Licencias de conducir u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Tarjeta de residente permanente (green card).

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a dependientes.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

Además, la TSA explica que permite el uso de documentos vencidos dentro de un plazo de hasta dos años desde su fecha de expiración. Sin embargo, esta extensión aplica solo a las identificaciones que figuran en la lista oficial.

Quienes no tengan documentos aceptados podrán intentar verificar su identidad con preguntas personales, pero quedarán sujetos a revisiones adicionales Ted S. Warren/AP

¿Cuáles son las consecuencias de no presentar una identificación aceptada?

Quienes no cuenten con un documento aprobado podrán intentar verificar su identidad con un agente de la TSA. Para ello, deberán brindar información como su nombre y dirección actual.

Si logran confirmar su identidad, podrán ingresar al control de seguridad. En ese caso, estarán sujetos a controles adicionales. En caso de no poder verificar la identidad, no se permitirá el acceso al área de embarque. Esto también aplica si la persona se niega a colaborar con el proceso.

¿Quiénes no necesitan la Real ID para viajar en avión?

Los menores de 18 años son los únicos que no necesitan presentar identificación para viajar dentro de Estados Unidos. Sin embargo, esta dispensa no exime a los adultos responsables o acompañantes de cumplir con la normativa vigente para el control en los aeropuertos. La dependencia aclaró que deben consultar con la aerolínea sobre posibles requisitos específicos.

Las licencias estatales con sello de conformidad, los pasaportes y las tarjetas de residente son parte del listado oficial de identificaciones válidas TSA

Por otro lado, las diferencias en los sufijos entre el documento y el pasaje no afectan la validez de la identificación. Según la TSA, los sufijos no son obligatorios en el boleto. Por ejemplo, si el pasaje incluye “Jr.” y la identificación no, o viceversa, esto se considera una variante aceptable.

Por último, la agencia advirtió que el listado de documentos aceptados puede modificarse sin previo aviso. Por eso, pidió revisar la información antes de presentarse en el aeropuerto.