Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, realizó una misión que marca un hito: por primera vez, una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres viajó al espacio. Entre las figuras destacadas se encuentran la periodista y piloto Lauren Sánchez, prometida de Bezos, y la cantante Katy Perry, quienes compartirán esta experiencia histórica con otras cuatro mujeres de trayectoria notable.

¿Cómo Lauren Sánchez se convirtió en piloto de Blue Origin?

A sus 40 años, Lauren Sánchez decidió aprender a volar. Sus padres eran dueños de una escuela de aviación, y aunque inicialmente se inclinó por el periodismo como presentadora y corresponsal en medios como KTLA y Extra, finalmente encontró una pasión.

Lauren Sánchez, periodista y piloto, será parte de la primera tripulación compuesta solo por mujeres en viajar al espacio con Blue Origin.

Un día, le dijo a su padre que quería volar, y eso marcó el inicio de una nueva etapa. Con su apoyo, encontró un instructor en California y comenzó desde cero, pese a tener familiares pilotos. “Lo único que sabía era mantenerme lejos de la hélice”, bromea.

El proceso no fue fácil, pero finalmente obtuvo su licencia y fundó Black Ops Aviation, una empresa dedicada a la filmación aérea, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en el rubro.

La empresa de filmación aérea fundada por Lauren Sánchez

Cuando Lauren Sánchez comenzó con su empresa, solo el 3% de los pilotos de helicóptero eran mujeres. Hoy, el número ha subido a un 6%. Black Ops Aviation es una compañía especializada en producción audiovisual aérea.

La empresa se dedica a realizar tomas aéreas para cine y televisión, que utiliza helicópteros como el modelo MD500E para capturar imágenes espectaculares desde el cielo. El nombre “Black Ops” también tiene otros usos fuera del cine.

La misión marca un momento histórico para la representación femenina en la aviación y la exploración espacial. Foto: Instagram @laurenwsanchez

En el ámbito militar, se refiere a operaciones encubiertas, mientras que en la aviación puede hacer alusión a sistemas de suspensión para aeronaves, como los desarrollados por Acme Aero Suspensions.

El proyecto de Lauren Sánchez que impulsa a las mujeres aviadoras

Lauren Sánchez asumió un compromiso claro con el empoderamiento femenino en la aviación y más allá. Como piloto certificada y fundadora de Black Ops Aviation, una de las pocas compañías de filmación aérea lideradas por una mujer, Sánchez se convirtió en un modelo a seguir en un sector históricamente dominado por hombres.

Su intención es inspirar a más mujeres a volar y abrirse camino en profesiones técnicas, para mostrar que es posible alcanzar metas que tradicionalmente están fuera de su alcance. Consciente de la falta de referentes femeninos en la aviación, espera que su presencia en la cabina motive a nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

Este compromiso también se extiende al plano educativo y simbólico: su próximo libro infantil, The Fly Who Flew to Space, busca sembrar desde la infancia el deseo de explorar y atreverse. Además, su rol en la primera misión espacial compuesta solo por mujeres de Blue Origin refuerza su mensaje: las mujeres no solo tienen un lugar en la aviación y el espacio, sino que también pueden liderar estas travesías históricas.

Científicas, activistas y comunicadoras viajarán juntas al espacio, rompiendo barreras en el turismo espacial. Foto: Instagram @laurenwsanchez

“Cuando te acostumbras a fracasar, aprendes a levantarte”, afirma. “La vida es para probar cosas nuevas, no para vivir dentro de una caja”.

La misión histórica de Blue Origin

La Misión NS-31 de Blue Origin se perfila como un hito en la historia del turismo espacial. El grupo de seis destacadas figuras en las que está la cantante Katy Perry, quien no solo representa el mundo del entretenimiento, sino también el activismo social a través de su fundación Firework, que apoya a niños de comunidades vulnerables.

Junto a Perry viajaron mujeres con trayectorias notables en distintas áreas: Aisha Bowe, ex ingeniera de la NASA y CEO de una firma tecnológica; Amanda Nguyễn, científica y activista por los derechos de las mujeres; Gayle King, reconocida periodista de televisión; Kerianne Flynn, productora y defensora de la igualdad de género en el cine; y Lauren Sánchez, periodista, autora, filántropa y piloto.