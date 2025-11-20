Wall Street cierra a la baja y el Nasdaq alcanza su mínimo en dos meses

La Bolsa de Nueva York cerró en caída neta el jueves, al diluirse el optimismo por los resultados del gigante estadounidense de chips Nvidia debido a crecientes temores de sobrevaloración del sector de la inteligencia artificial (IA).

El índice Nasdaq, de base tecnológica, cayó un 2,15%, y alcanzó su nivel más bajo en dos meses. El Dow Jones retrocedió un 0,84% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 1,55%.

"Una mañana que parecía perfecta por el optimismo bursátil se convirtió en pesadilla", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

Al inicio del día, el mercado estadounidense mostraba un claro avance, al alza junto con Nvidia, cuyos resultados, publicados la víspera al final de la jornada, habían sido bien recibidos.

Líder en capitalización mundial y figura destacada del sector de la IA, Nvidia anunció el miércoles un aumento de su beneficio neto del 65% interanual en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal y elevó sus previsiones de ingresos para el próximo trimestre.

Pero posteriormente los índices de Wall Street cayeron inexorablemente y el índice de volatilidad Vix, que mide el nerviosismo de los inversores, alcanzó un máximo en cinco semanas.

La acción de Nvidia, tras haber subido más del 5%, finalmente perdió un 3,15% hasta los US$180,64. Otras acciones del sector de semiconductores también se desplomaron, como Micron (-10,87%) y Broadcom (-2,14%).

Los actores del mercado "se preocupan por el fuerte aumento de las cuentas por cobrar de Nvidia", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Estos pedidos de chips, anunciados pero aún no pagados, superaban los 33.000 millones de dólares a finales de octubre, un aumento de más del 40% desde el primer trimestre.

Incluso superan el beneficio neto del trimestre recién cerrado.

"Sabemos que la IA es una burbuja, porque las valoraciones son absolutamente extraordinarias y, cuando son tan altas, no son viables", opinó Sarhan.

tmc/cjc/ad